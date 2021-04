Programas sociales de la 4T previenen delitos, destaca Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- El candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza Morena-PAS, Rubén Rocha Moya afirmó que su propuesta para reforzar la seguridad pública se basa en dos ejes desplegados por el Gobierno federal: prevención y combate a la delincuencia.

“En la estrategia nacional de seguridad hay dos ejes que la estructuran, uno es la prevención, que este gobierno ha dicho ‘para nosotros va a ser la fundamental’, y el otro es el uso de la fuerza pública para efecto de perseguir y abatir los delitos, nosotros vamos a seguir con estos dos ejes”, recalcó en conferencia de prensa matutina en la plazuela Rosales, frente al Edificio Central de la UAS.

Señaló que la frase “Abrazos, no balazos” expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador significa que la prevención es la base de la estrategia de seguridad pública de la Cuarta Transformación a través de los programas sociales, generando condiciones de vida que inhiban, sobre todo entre los jóvenes, el tránsito hacia el crimen organizado.

Rocha Moya puntualizó que en caso de los jóvenes llamados “ninis” se está apoyando a más de un millón para que se capaciten en algún trabajo u oficio, lo cual, aunado a los programas sociales en beneficio de 23 millones de familias, que reciben una pensión mediante la tarjeta de Bienestar, contribuye a abatir el interés que pudieran tener los jóvenes por el crimen organizado.

A pregunta expresa, el candidato a gobernador desaprobó las campañas sucias: “Nosotros nos comprometemos a que vamos a hacer una campaña de respeto; no vamos a promover la campaña sucia, no lo necesitamos; vamos a ser propositivos, no vamos a indagar qué hay allá enfrente, nos vamos a ocupar en qué podemos proponer; no vamos a ser precursores ni contestatarios”.

En otro tema, Rubén Rocha Moya aseguró que mantendrá el apoyo y el interés incondicional que desde siempre ha tenido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la cual fue rector, y que la Casa Rosalina y las universidades públicas se verán fortalecidas con la Ley General de Educación Superior, aprobada durante su gestión como senador.

Esta universidad la vamos a seguir protegiendo los que estudiamos en la educación pública, vamos seguir cuidando a la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo vamos a hacer juntos; la gente que más necesita es también aquella que estudia en las universidades públicas, la nuestra la vamos a conservar y la vamos a fortalecer”, enfatizó.

Rocha Moya fue acompañado en el presídium por el candidato a alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; el candidato a diputado por el Distrito 14, Jesús Ibarra; el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda; y el delegado electoral de Morena, senador Américo Villarreal.

Previo a la conferencia, el candidato a la gubernatura visitó el mercado Gustavo Garmendia, donde fue recibido por el líder de los locatarios, Manuel Palomera, y en un recorrido completo saludó a todos los comerciantes y clientes, y al final desayunó tacos de carne asada en una de las populares taquerías.