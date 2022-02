Programas sociales y Fuerzas Armadas han disminuido los delitos en México: AMLO

México.- AMLO aseguró que sus programas sociales y las Fuerzas Armadas han disminuido los delitos en México, pues unos tratan el tema de desigual ingreso en el país y el otro la atención de zonas conflictivas en el país.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró durante la conmemoración del Día del Ejército en la ex Hacienda de Guadalupe, este 19 de febrero del 2022, que las nuevas tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas han contribuido en la disminución de la incidencia delictiva en el país, principalmente en el homicidio doloso.

"En esa dirección hemos trabajando y ya empiezan a notarse los resultados, está bajando la incidencia delictiva. Vamos a informar, vamos a demostrar que están bajando los delitos y que ya empezamos a disminuir el delito de homicidio, que era el que iba al alza desde que asumimos la Presidencia", señaló AMLO en la conmemoración.

"Ya, después de algún tiempo, estamos bajando este delito, no sólo porque trabajamos todos los días de manera coordinada, (...) sino porque ya empiezan a dar frutos los programas de bienestar, en especial los programas dirigidos a los jóvenes", añadió el presidente de México sobre el papel de los programas sociales.

Ante el Gabinete federal de seguridad y representantes de los tres Poderes, el Presidente López Obrador presumió que, además de los asesinatos, han logrado reducir "considerablemente" el robo, la extorsión, el robo de vehículos y el secuestro.

"No olvidemos que la paz es fruto de la justicia, si se atiende al pueblo y hay trabajo, si son buenos los salarios, si no se deja en el abandono a los jóvenes, si se garantiza el derecho al estudio, si se fortalecen los valores, (...) si de evita la desintegración de las familias se logra la paz, la tranquilidad y esto hemos venido haciendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas", añadió AMLO sobre la atención a la justicia.

Rechaza militarización, refrenda lealtad de las Fuerza Armadas

En presencia de cientos de militares y mandos de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Ejecutivo volvió a rechazar que el uso de militares y marinos para tareas anticrimen represente una militarización, como han advertido especialistas, juristas, legisladores y políticos.

"Las acusaciones de que estamos militarizado al País carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas o violatorias de los derechos humanos", argumentó el presidente Andres Manuel López Obrador.

"Por el contrario, en esta nueva etapa la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en acciones de desarrollo, bienestar y paz es refrendo de su lealtad a las instituciones civiles", expresó el presidente de México.

El tabasqueño sostuvo que las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas además contribuyen a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que, dijo, se generó por las decisiones erróneas y perversas de Gobiernos civiles.

"No recarguemos la culpa al Ejército de acciones indebidas que avergüenzan, que son manchas en nuestra historia, no se olvide que esas acciones fueron ordenadas por las autoridades civiles, no se haga a un lado (que) el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República", declaró AMLO.

Tras destacara lealtad de las Fuerzas Armadas y su contribución no sólo a la seguridad, sino también al desarrollo y el bienestar, López Obrador reiteró que mientras ocupe la Presidencia jamás dará la orden de que se reprima al pueblo.