Sinaloa.- En Centroamérica se encuentran tres de los cinco países en el mundo que prohíben totalmente el aborto. Nicaragua, Honduras y El Salvador restringen y penalizan el aborto en cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la mujer está en peligro. Y aunque en México es legal el aborto en todo el país por casos de violación, los códigos penales de todos los estados imponen barreras que impiden ofrecer en este sentido sus servicios de salud, así lo ha reconocido IPAS CAM (Centroamérica y México), organización que está comprometida a acompañar a las mujeres en sus intentos por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

En entrevista para EL DEBATE, Fernanda Díaz de León Ballesteros, gerente para el Programa de Incidencia y Acceso Comunitario de la organización, explicó que el aborto legal, seguro y gratuito es un tema altamente estigmatizado y enfrenta desde hace años barreras culturales y sociales.

Manifestó que grupos de poder se oponen a que las mujeres puedan decidir en qué momento ser madres o no. Lamentablemente, la experta en proceso legislativo y normativo a nivel federal y local dijo que, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México, países a los que han expandido su apoyo, no se está discutiendo que la prohibición no reduce el número de abortos, sino que provoca que los procedimientos sean más inseguros y que las mujeres acudan con personal no calificado o que opten por procesamientos que ponen en peligro su vida.

«Esto es lo que no se discute cuando se habla de los movimientos que se oponen a la interrupción de embarazo se haga legal, lo que no se pone de manifiesto es que están orillando a las mujeres a acudir a procedimientos inseguros. Lo que queremos hacer en IPAS es mejorar las condiciones también en el que las mujeres acceden a información y que pueden autogestionar sus interrupciones de manera segura», explicó.

Incluso, manifestó que los estados han llegado a tal crueldad de encarcelar a mujeres acusadas de homicidio agravado cuando presentan abortos espontáneos: «Sí creemos en IPAS que trabajar, incidir y abogar por la calidad de los servicios y el reconocimiento de los derechos de las mujeres es fundamental para respetar sus vidas y otorgarles o reconocerles la capacidad de tomar decisiones sobre su futuro y sus vidas».

Los retos sobre el aborto

La especialista en diseño de leyes y políticas públicas con perspectiva de género y de derechos humanos señaló que es importante que los estados entienden que es mucho más seguro brindar servicios de interrupción de embarazo que atender las complicaciones y enfrentar las pérdidas de vidas humanas de las mujeres que acuden a servicios clandestinos.

Vía telefónica, Fernanda Díaz de León Ballesteros, gerente para el programa de Incidencia y Acceso Comunitario de la organización, afirmó que el acceso a la tecnología adecuada también es una obligación de los Gobiernos, porque indicó que hay muchos lugares en Centroamérica en donde la falta de capacitación del personal puede poner también en riesgo la vida de las mujeres.

De acuerdo con IPAS, México tipifica el aborto como delito y lo regula a través de 32 Códigos Penales Estatales, considerando ocho causales para acceder a un procedimiento de aborto legal sin sanción penal, entre ellas peligro de muerte, imprudencial o culposo; inseminación artificial no consentida, salud, alteraciones genéticas o congénitas graves y causas económicas.

El motivo causal por voluntad de la mujer es solo permitido en la Ciudad de México. Esto mientras que para el caso de violación es permitido en los 32 estados. En este sentido, Díaz de León Ballesteros agregó que en México se tendrían que eliminar las barreras que existen para el acceso a los servicios que hoy ya están reconocidos como derechos de las mujeres. Específicamente, en el caso de la interrupción de embarazo por violación que es legal en todo el país, destacó que hay estados que o niegan sistemáticamente el acceso a los servicios o imponen barreras que muchas veces retrasan el acceso a los servicios: «Es importante que las leyes se cumplan, y muchas veces nos encontramos con que no es una negación voluntaria o explícita de las autoridades, sino que muchas veces no conocen el marco legal, no conocen sus obligaciones, por eso creemos que es fundamental trabajar de la mano de los servicios públicos para lograr que sea una realidad», expuso.

El principal reto en México y cada uno de sus estados es lograr la prestación de los servicios que ya están autorizados y después el cambio en políticas y leyes que faciliten el acceso y reconozcan los derechos, de acuerdo con la experta.

Estrategias internacionales

Aunque IPAS CAM no cuenta con una estadística de muertes por abortos clandestinos, explicó que, al menos en México, el aborto es la cuarta causa de muerte materna: «Cuando no tienen acceso a servicios seguros, suelen acceder a servicios que ponen en riesgo su salud y su vida, y esto es causa de diversos decesos», afirmó.

IPAS CAM (Centroamérica y México) surge de las estrategias institucionales que la organización ha puesto en marcha para alcanzar la meta global de reducir a cero el número de abortos inseguros en el mundo. Se enfocan en tres prioridades estratégicas, como el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para acceder o gestionar sus propios procedimientos de aborto seguro; el fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de salud para ofrecer procedimientos de aborto seguro, de alta calidad, disponibles y accesibles y el fortalecimiento del diseño, y la correcta aplicación de marcos normativos que permitan a las mujeres acceder a procedimientos legales y seguros.