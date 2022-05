Promete AMLO "aumentos importantes" en salarios de médicos y especialistas de Sinaloa

" Se van a contratar médicos especialistas , para que haya atención las 24 horas , no sólo de lunes a viernes. Aquí en Sinaloa, en Badiraguato hace como 5 años, un médico me mostró su recibo, como de 3 mil pesos quincenales, hace 4 o 5 años. Eso ya queda atrás. En el sueldo de médicos y especialistas van a haber aumentos importantes ", prometió AMLO.

Raúl Durán Periodista

