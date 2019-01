Promete AMLO basificar a 70 mil empleados

TUXPAN, Veracruz (Agencia Reforma) .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a basificar a 70 mil trabajadores eventuales y por honorarios que laboran en las secretarías de Salud y Educación Pública.

De gira por Nayarit, donde supervisó el apoyo a damnificados del huracán "Willa", el mandatario explicó que busca alcanzar esa meta a fines de su administración.

"Les digo a los maestros de telebachillerato y también a los trabajadores eventuales y por honorarios de Salud, ya se pueden imaginar lo que nos encontramos, hay como 70 mil trabajadores eventuales en la Secretaría de Salud y lo mismo en Educación, que no están basificados", afirmó ante maestros y médicos presentes en el evento.

Sin embargo, precisó que su promesa no se cumplirá de la noche a la mañana, pero su Gobierno, dijo. dura seis años.

López Obrador también garantizó recursos federales para normalizar la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) creados y operados por el Partido de Trabajo.

Pese a señalamientos de malos manejos en esos planteles por parte de dirigentes petistas, el tabasqueño aseguró que ya ordenó "bajarles" recursos, pero sin intermediarios.

"Ya se autorizó para que esté en el presupuesto federal de este año. Que no les digan que no hay presupuesto, que no han querido entregar el dinero, hay que decirle a los dirigentes que vayan a ver a Esteban Moctezuma, Secretario de Educación, que tiene instrucciones para que empiecen a bajar los apoyos para los Cendis", explicó.