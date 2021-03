Promete AMLO investigar supuesta deforestación de 73 mil hectáreas por Sembrando Vida

Ciudad de México.- Luego se ser expuesta la investigación de World Resources Institute (WRI), por la supuesta deforestación de 73 mil hectáreas de salva en Campeche por ejecutar el programa social Sembrando Vida, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió a realizar las investigaciones pertinentes.

Durante La Mañanera, López Obrador fue cuestionado sobre la reciente investigación publicada, asegurado que estaba en desacuerdo con la información, pues catalogó a Sembrando Vida, como el programa de reforestación más importante del mundo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No estoy de acuerdo con esa apreciación, no se está destruyendo el monte alto, para empezar ya no hay selva, desgraciadamente, es muy poco lo que queda de selva tropical, es monte alto lo que hay y desde luego hay que cuidarlo, pero ese dato es erróneo, no se apega a la realidad", respondió AMLO ante el cuestionamiento.

Leer más: Yo tenía información de un ataque a Palacio Nacional: AMLO justifica valla y caza drones

AMLO reiteró el fin del programa Sembrando Vida, el cual, a través de la Secretaria de Bienestar, se busca apoyar a los campesinos, además de reforestar al mismo tiempo, recuperando recursos naturales para México.

"Es plantar más de mil millones de árboles en 1 millón de hectáreas y se están beneficiando 420 mil sembradores, entonces no es para afectar la naturaleza, mucho menos para afectar a los campesinos, es para proteger el medioambiente", aseveró.

El presidente señaló que la inversión anual de Sembrando Vida es de 1.200 millones de dólares, mientras que Estados Unidos invierte, según él, solo 300 millones de dólares en reforestación.

El líder izquierdista también negó los reportes de la falta de inspección y de la siembra de árboles no nativos de las zonas, pese a que el propósito del Gobierno es cultivar árboles frutales y maderables.

Yo no tengo esta información, la gente está muy contenta con Sembrando Vida", puntualizó.

Investigación de WRI

De acuerdo con la investigación de World Resources Institute, los campesinos del estado de Campeche comenzaron a quemar miles de hectáreas de selva para poder tener acceso al programa social Sembrando Vida.

Leer más: AMLO asegura que no habrá condena contra provocares en marcha del 8M

En este sentido, los campesinos se verían beneficiados con los recursos que otorga el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar para reforestar la zona que previamente había sido quemada por los mismos actores.

La deforestación equivale al promedio anual de área forestal perdida por el cambio de uso de suelo y por la tala ilegal de árboles en la misma región, según WRI.