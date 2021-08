Habrá medalla para atletas que quedaron en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que establecerá una medalla para todos los atletas mexicanos que quedaron en cuarto lugar en las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La semana pasada, el jefe del Ejecutivo les mandó un abrazo a los deportistas aztecas que lograron subirse al podio de los olímpicos, a la vez también se solidarizó con aquellos mexicanos que no alcanzaron a obtener medalla, asegurando que el hecho de que el resultado no los favoreciera no fue culpa de ellos.

En la ceremonia de abanderamiento a la Delegación Mexicana de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el presidente López Obrador enfatizó que recibirá a los atletas que obtuvieron medalla olímpica, así como también a los que quedaron en cuarto lugar.

En este sentido, precisó que establecerán una medalla más, debido a que fue "por poco que no la obtuvieron", haciendo referencia a los 7 deportistas mexicanos que se quedaron en el cuarto lugar en las competencias finales de sus disciplinas; en tanto que México solo pudo obtener 4 preseas de bronce.

En semanas pasadas, el titular del Poder Ejecutivo Federal había adelantado que su gobierno buscaría premiar a los cuartos lugares, sobre todo, a la gimnasta Alexa Moreno, ya que México nunca había obtenido un cuarto lugar en gimnasia artística.

Asimismo, López Obrador aseguró a los atletas paralímpicos que cuando regresen de Tokio se reunirán con él para darles un reconocimiento por su participación en la justa veraniega nipona.

Además, dio a conocer que también se dará a los entrenadores y médicos de los deportistas reconocimientos por la labor que hacen para lograr que los deportistas lleguen a participar en eventos deportivos tan relevantes.

Los paratletas Amalia Pérez y Diego López fueron los que recibieron la bandera mexicana por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que serán ellos los que abanderen a la Delegación Paralímpica Mexicana.