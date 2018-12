Promete AMLO una investigación "con la verdad y transparente"

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió una investigación con la verdad y transparente en el caso del desplome de la aeronave en la que perdieron la vida el pasado lunes cinco personas, entre ellos la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle.

“Hice el compromiso de llevar a cabo una investigación a fondo y no ocultar absolutamente nada sobre las causas de esta tragedia (…) para que no haya ninguna sospecha, el gobierno de la República recurrirá a una instancia independiente, del extranjero, de reconocido prestigio, para que presente un dictamen, que vamos a dar a conocer al pueblo de México en su momento. No se va a ocultar absolutamente nada”, expresó.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo informó que la zona del siniestro se encuentra resguardada por elementos del Ejército en tanto continúan las investigaciones, mismas que prevalecen en fase pericial con la reunión de elementos técnicos que permitan conocer las causas de estos hechos.

Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina. Foto: gob.mx

Las instancias internacionales especializadas que coadyuven en las indagatorias, detalló, podrían ser de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Hemos actuado desde ayer para buscar que una organización internacional, especializada, se haga cargo de la investigación y que pueda emitir un dictamen sobre las causas que originaron el desplome del helicóptero, remarcó el presidente.

Acompañado de integrantes de su gabinete informó que las empresas fabricantes de la aeronave y el motor trabajan en colaboración con las autoridades mexicanas.

“Dado que los motores también son fabricados en Canadá, también existe en Canadá una institución con alto prestigio, que es el Consejo de Seguridad del Canadá al que estamos contactando, y del que esperamos tener noticias el día de hoy, para ver qué técnico nos puede acompañar en la realización de las investigaciones.

Estamos viendo si es posible contar con peritos, también europeos, de tal suerte que haya certeza absoluta sobre lo que haya ocurrido o, al menos, tener información completa que no dé lugar a especulaciones ni a dudas por parte de absolutamente nadie”, apuntó.

El subsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Morán Moguel, destacó que la Comisión Investigadora de Accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil reúne los elementos esenciales que podrían contener información sobre los sucesos, como la unidad de adquisición de datos que contiene los movimientos de la aeronave y sus principales condiciones de operación.

Esperamos poder recuperar información, tanto de la conducta de la aeronave, como de los motores, porque también obtuvimos componentes que pueden ser enviados directamente a los fabricantes, a los laboratorios de los fabricantes.

Cabe aclarar que nos acompañaron en este proceso, ya es un proceso internacional de investigación, porque está presente, por parte del fabricante del helicóptero, de Augusta, está presente un experto. Y también por parte de Pratt & Whitney tenemos que es el fabricante de los motores, tenemos otro experto in situ”, abundó.

Agregó que, dado que los motores fueron fabricados en Canadá, el Consejo de Seguridad del Canadá ha sido contactado por las autoridades mexicanas para que un técnico acompañe en la realización de las investigaciones.

Explicó que la caja negra de la aeronave no contaba con blindaje contra incendios. Sin embargo, es posible extraer información aún en las condiciones en las que se encuentra dicho elemento.

El presidente indicó que por procedimiento legal el Congreso de Puebla hará la designación de un gobernador interino en un plazo de tres a cinco meses y la emisión de la convocatoria a elecciones extraordinarias.

Sostuvo que el Instituto Nacional Electoral cuenta con la solvencia y capacidad para llevar a cabo los comicios.