Promete Yeidckol Polevnsky piso parejo en Puebla

México.- La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, prometió al senador Alejandro Armenta, interesado en ser postulado por ese partido al Gobierno de Puebla, que habrá condiciones de equidad para la nominación.

El parlamentario poblano informó que el enlace del Comité Ejecutivo Nacional del partido para Puebla, Mario Bracamontes, le aseguró que no habría candidato oficial.

Se nombró a un coordinador, Mario Bracamontes -enlace del CEN-, ya hablé con él, y me aseguró que habrá piso parejo, que no hay candidato oficial en Morena, que no hay designación, que va a haber un proceso limpio, contó.