Promueven reconocer derechos indígenas

Sinaloa.- El Instituto Nacional Electoral, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Estatal Electoral realizaron un panel para concientizar sobre la participación indígena en la vida democrática del país.

El magistrado Sergio Guerrero Olvera explicó que existen regiones en el país en las que la participación de algunas etnias es nula, mientras que en otras, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la participación democrática que tienen las comunidades indígenas es alta.

Por este motivo se busca concientizar para que en el estado se promuevan los derechos electorales a los que pueden acceder, siendo uno de ellos el voto. Las autoridades reconocieron que deben trabajar en una sensibilización transcultural y que, ante cualquier actividad democrática, se les respete su identidad cultural y no afecte las costumbres que estos tienen, con el fin de que no exista impedimento para que no quieran participar.

Ellos son partícipes en la vida democrática del país, pero se ven marginados o discriminados

La presidenta del Instituto Estatal Electoral, Karla Peraza, dijo que se encuentran trabajando en la erradicación de la desigualdad que tanto ha afectado a los pueblos indígenas.

Foro

La conferencia magistral titulada “Participación política con perspectiva indígena” contó con la participación de la consejera electoral del INE, Claudia Zavala Pérez, quien consideró que en el país se tiene un gran reto, que es el lograr mayor participación indígena. “En este proceso electoral quedó evidenciado que la participación no fue la esperada”, dijo la consejera del INE.

Hizo un llamado para que todos los órganos electorales construyan una cultura sólida que permita atenderlos, mediante sus usos y costumbres, cualquier solicitud que realicen o duda que puedan tener en el ejercicio de su derecho.

Los expositores coincidieron en que se debe respetar la identidad indígena, tanto en lo individual como en lo colectivo.