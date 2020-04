Pronto regresará la normalidad.- AMLO

Ciudad de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México "vencerá" al coronavirus y reiteró que la crisis es pasajera y transitoria.

En su mensaje en Palacio Nacional sostuvo que a pesar de las adversidades no se detendrá la transformación del País, ya que su plan de recuperación rompe con el molde neoliberal.

"Reitero, son más nuestras fortalezas y las debilidades y son mucho más los ciudadanos que buscan el cambio verdadero que quienes apuestan al retroceso", expresó.

"Esta crisis es pasajera, transitoria, pronto regresará a la normalidad, venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie, mostrando al mundo su gloria y su grandeza".

López Obrador dijo que entiende que los conservadores y quienes han medrado con el modelo neoliberal no compartan su visión de desarrollo con justicia y democracia.

"Pero a nadie engañamos y hay constancia de ello, lo que estamos haciendo es lo que hemos propuesto, enarbolado, sostenido, en forma pública y abierta desde hace años", defendió.

"Por eso, el plan de recuperación económica que estamos aplicando no se ajusta al modelo neoliberal o neoporfirista, ya rompimos el molde que se usaba para aplicar las llamadas medidas contra cíclicas que solamente profundizaban más la desigualdad y propiciaban la corrupción en beneficio de unos cuantos".

El Mandatario subrayó que ahora lo primero y lo más importante es el bienestar del pueblo, sin privilegios, corrupción, saqueo o impunidad.

"Somos optimistas, me viene a la memoria la imagen de cuando a Simón Bolívar, enfermo, acostado en una hamaca, en la cárcel, en medio de la desolación, alguien le preguntó: y ahora que va a usted hacer general, y el libertador respondió con loca pasión: triunfar, triunfar", expresó.

El Presidente López Obrador dio su informe desde Palacio Nacional.

"Ánimo pues, como decía el Presidente Juárez, aquel que no espera vencer ya está vencido, no son tiempos para la depresión, sino para la entereza, la esperanza, no lo olvidemos, es una fuerza muy poderosa, es como el bien".

En su mensaje en solitario, se dijo seguro de que "triunfarán" y que muy pronto va convocar al pueblo a darse abrazos en las plazas públicas.

"Porque vamos a salir de nuevo a las calles, sin miedos ni temores, para seguir siendo lo que es nuestro pueblo de México: digno y feliz, para seguir siendo libres, prósperos, fraternos, humanos", añadió.

Te podría interesar:

AMLO promete que México saldrá adelante y anuncia plan económico

Da AMLO informe trimestral en solitario

Informe de Gobierno de AMLO en el Palacio Nacional