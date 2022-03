Propaganda por Revocación de Mandato de AMLO no puede estar por encima de la Ley: INE

Sinaloa.- El 10 de abril se realizará la revocación de mandato de AMLO, un proceso que para el presidente del Instituto Nacional Electoral(INE), Lorenzo Córdova Vianello, se efectúa en medio de una propaganda que no puede estar por encima de la Constitución.

¿Qué tanto les afectan los ataques de políticos?

El INE no está en contra, ni se confronta con ningún partido, ni con ningún gobierno, por eso es importante señalar que más allá de esos ataques el INE, lo único que ha hecho es aclarar y explicar a la ciudadanía sobre las acusaciones que se hacen sin fundamento ni veracidad.

¿Los servidores pueden promover la revocación?

La prohibición de propaganda gubernamental está establecida en la Constitución y en la ley, las cuales no fueron hechas por el INE, la cual se encuentra desde el 2019 para la revocación de mandato, a través del Artículo 35 Constitucional.

¿Qué opina del decreto para su promoción?

Se agradece como una manera en el que el Congreso, según ellos, se debe interpretar la ley que ellos hicieron, que no puede estar por encima de una Constitución, ni se puede aplicar en un proceso que está en marcha, por lo que estas normas podrían implicar un proceso para cambiar la ley.

¿No es válido el decreto de los senadores entonces?

El decreto es válido, pero como lo ha dicho el Tribunal Electoral, no se aplica. No se puede aplicar en un proceso que ya está en curso, por lo que lo veremos más adelante, y de todos modos es importante señalar que la interpretación de las normas le corresponde a los órganos que las aplican, y en este caso quien las aplica es el INE, y quien esté inconforme con esa aplicación, puede recurrir ante el Tribunal Electoral.

¿Se corre el riesgo de un retroceso por los ataques?

Cuando los jugadores no cumplen las reglas que ellos mismos se pusieron claro que hay riesgos de regresiones, y como lo he dicho estamos, viviendo tiempos de tramposos, porque además no solamente no se cumplen las reglas que ellos mismos plantearon, sino además están acusando falsamente a la autoridad electoral de no querer la revocación de mandato, de no poner el número de casillas que mandata la ley.

¿Cómo va el proceso para la revocación en Sinaloa?

En Sinaloa ya tenemos a todos los ciudadanos con nombramiento que van a operar en las casillas, que recibirán y contarán los votos de sus vecinos, y esto quiere decir que los ciudadanos confían en el INE pese las trampas y mentiras, que puede alejar a la gente de las urnas, por lo que es tiempo que nos ajustemos a las reglas, y si no les gustan las reglas, pues luego se cambian.

Entonces, ¿se requieren reformas electorales?

Las reformas electorales en México no son necesarias, podemos ir al 2024 con las reglas que tenemos, ya que el año pasado organizamos la elección más grande y compleja de nuestra historia en medio de una pandemia, con las reglas que tenemos, y fue una elección exitosísima. Para el 2024 tenemos un entramado institucional y normativo que nos permite ir perfectamente con esas reglas.