Propondrá AMLO en reforma electoral que revocación de mandato sea vinculatoria hasta con 20%

Ciudad de México.- AMLO reveló que incluirá en la reforma electoral que presentará, la propuesta de declarar vinculatoria la consulta ciudadana para la revocación de mandato con hasta el 20% de la participación y no el 40% como está establecido.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el 40% de participación en un porcentaje muy alto para que la revocación de mandato sea vinculatoria, reconociendo que la pasada consulta no rebasó el 17%.

“Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación, ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18%, entonces si podría reducirse a que no sea el 40 o el 30 (por ciento) y se puede el 20, si no es posible el reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, pues quedaría también a la voluntad del presidente”, declaró AMLO.

El mandatario recordó que previo a la consulta para la revocación de mandato, anticipó que, independientemente del porcentaje de participación, respetaría el resultado de los votos, por ende, respetará la decisión de la mayoría y seguirá en la presidencia de México pese a que la consulta no logró ser vinculatoria.

“Yo dije que no importaba si no votaba el 40% de los mexicanos, si perdía me iba porque, aunque se trate del 18 o del 10 (por ciento), si se pierde cómo se gobierno no se puede gobernar sin el respaldo de os ciudadanos”, aseveró el mandatario federal.

Seguimos hasta el 2024

Por otra parte, y ante los resultados presentados por el Instituto Nacional Electoral por la revocación de mandato, AMLO informó que seguirá en la presidencia de México, pues más del 90% de los participantes de la consulta votó a favor del mandatario.

En este sentido y a la mitad de su sexenio, Andrés Manuel dijo que seguirá en el poder hasta el 2024, cuando se realicen las próximas elecciones presidenciales.

“Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 2024 si lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo, entonces vamos hacia adelante, a profundizar en la transformación de nuestro país”, mencionó.

Con poco más del 17% de la participación del electorado, la consulta ciudadanos no será vinculatoria, pues de los más 37 millones de votos que se necesitaban para su legitimidad, no se llegó ni a la mitad de los sufragios.