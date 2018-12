Propone AMLO a diputados 100 mmdp para adultos mayores 

Ciudad de México.- Poco más de 100 mil millones de pesos es la cifra asignada al programa de apoyos a los adultos mayores dentro del Presupuesto de Egresos del próximo año, prometido en campaña por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Tras una reunión a puerta cerrada del presidente Andrés Manuel López Obrador con diputados y senadores morenistas, Delgado precisó que, en suma, se etiquetarán 800 mil millones de pesos a la partida de pensiones.



Confirmó que las participaciones federales para estados y municipios aumentarán 7 por ciento en términos reales.

Por su parte, Ricardo Monreal, jefe de la bancada morenista en el Senado, destacó que el PEF 2019 garantiza el pago de obligaciones como el servicio de la deuda, además de que se reduce el gasto corriente y aumentará la inversión en infraestructura.



Va a ser un presupuesto como nunca, que va a alcanzar, no va a generar deuda, no va a adquirir deuda, déficit cero, y no se van a aumentar impuestos en términos reales, no más alzas a los combustibles, a la energía eléctrica, a los servicios públicos, destacó.