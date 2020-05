Propone AMLO 'reconvertir' organismos económicos 

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso "reconvertir" a los organismos económicos y financieros internacionales.

En un texto titulado "Algunas lecciones de la pandemia Covid-19", planteó que dichos entes se conviertan en verdaderos promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y las naciones.

Propuso hacer a un lado, en definitiva, el enfoque mercantilista, individualista y de poca solidaridad que, dijo, ha sido predominante en las últimas cuatro décadas

Entre los organismos que enlistó están el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, OCDE y también el G-20.

Procurar que las ideas y las acciones de los gobiernos de los países del mundo se guíen por principios humanitarios, más que por intereses económicos, personales, de grupos o de potencias, por legítimos que sean

indicó.

"No a la violencia ni a las guerras de ninguna índole, no al predominio de grupos de presión o intereses creados, no a la desigualdad, al racismo, a las dictaduras; sí a la paz, a la justicia, a la igualdad, a la libertad, a la democracia y el bienestar".

López Obrador anunció el contenido del texto en un video subido a sus redes sociales, en el que insistió en la necesidad de pensar en un nuevo modelo económico ante el fracaso del neoliberalismo.

En el texto, el Primer Mandatario recalcó que es urgente desechar las "recetas de siempre" propuestas por los organismos financieros internacionales.

"Supuestamente orientadas a revertir las crisis recurrentes, pero que en los hechos provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, nuevas espirales de corrupción, crecimiento de la desigualdad, ensanchamiento de los abismos sociales entre regiones, y entre lo urbano y lo rural", señaló.

"Y a la postre, un agravamiento de los fenómenos de desigualdad, desintegración social, migración, marginación y miseria".

Como lo ha mencionado varias veces en sus conferencias mañaneras, el Presidente escribió que así quedó demostrado "por desgracia" en varios países como México.

En el País, abundó, se aplicaron privatizaciones a "rajatabla" y se rescataron varias fortunas , lo cual fue "sellado" con el Fobaproa en 1998.

"Lógicamente el coronavirus no es responsable de esta catástrofe económica. La pandemia sólo ha puesto en evidencia el fracaso del modelo neoliberal en el mundo", recalcó.

"En fin, la infección planetaria ha venido a mostrar que el modelo neoliberal está en su fase terminal. En consecuencia, es tiempo de plantearnos nuevas formas de convivencia política, económica y social".

Otras propuestas

López Obrador además hizo otras propuestas en materia de salud y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas.

Es indispensable, subrayó el Presidente, que se fortalezcan los sistemas públicos de salud, así como atender el grave problema de enfermedades como obesidad y diabetes.

"Es cierto que las enfermedades crónicas en buena medida son hereditarias, pero se producen o exacerban por el consumo de productos industrializados y los malos hábitos alimenticios", agregó.

"De ahí la perentoria necesidad de un movimiento global de prevención y educación para la salud, orientación nutricional, y fomento al ejercicio físico".

El Presidente además dijo que es indispensable un mundo más solidario para hacer valer la fraternidad universal; que la OMS y la ONU convoquen de inmediato a gobiernos y científicos a crear vacunas contra el nuevo coronavirus; a garantizar los derechos básicos y universales como la salud y la alimentación; y a fortalecer los valores culturales, orales y espirituales.