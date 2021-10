Propone Alfredo Jalife una fiscalía especializada en paraísos fiscales para México

México.- Alfredo Jalife Rahme, un analista geopolítico propone que en México se cree una Fiscalía Especializada en Paraísos Fiscales, pues reprocha la falta de detenidos e investigaciones en el país.

Durante su conferencia de este 25 de octubre a través de su canal de YouTube, Alfredo Jalife afirma que México debería crear una fiscalía especializada para perseguir a los políticos y empresarios que tienen recursos en paraísos fiscales.

Sobre el tema resaltó que en los Pandora Papers, difusión de miles de documentos que ligaban a empresarios y políticos de diversos países a empresas ubicadas en paraísos fiscales, donde se suele lavar dinero.

Leer más: ¡Es un lavador! Sentencia Alfredo Jalife contra Carlos Loret de Mola

Entre los exhibidos, salieron más de 3 mil mexicanos, según informó Alfredo Jalife, quien no dudó en mencionar a Carlos Loret de Mola como uno de los hombre mexicanos que ha utilizado los paraísos fiscales para evadir impuestos.

“Ahorita atraparon a más de 3 mil en lo de Pandora Papers y aquí ni pío, no sé qué está pasando, yo creo sería crear una fiscalía especial de paraísos fiscales”, opinó el analista geopolítico sobre la necesidad de que México comience a confrontar esta fuga de capital.

Tras ello, argumentó que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero como la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que está a cargo Santiago Nieto, ya tienen mucho trabajo, como para encargarse de los paraísos fiscales, de los cuales no se dice algo.

En ese sentido reconoció que la UIF comenzó a cumplir sus funciones con la llegada de la Cuarta Transformación México, pues previo a ello se dedicaban a perseguir a enemigos de Luis Videgaray Caso.

“Lo que ha hecho Santiago es inenarrable, claro, porque tiene un presidente que lo apoya y al final pues el presidente es el responsable, tampoco es Santiago solo”, explicó Alfredo Jalife.

Más adelante, señaló que el Poder Legislativo debía comenzar a legislar sobre los paraísos fiscales, que esa era una tarea pendiente de la 4T, pues reprocha que hasta la fecha y las evidencias, no se detenga los exhibidos por usar los paraísos fiscales.

“En México no hay nadie acusado ni atrapado por tener recursos en paraísos fiscales. No sé si haya legislación al respecto, bueno hay que legislar, sí no hay legislación hay que legislar, esa es la tarea de la 4T, lo de los paraísos fiscales ¿Cómo se puede escapar un Loretito? ¡Por favor! Es un lavador ¿Cómo? ¿Quién sea? A quién agarren aquí, no importa, no podemos partidizar el lavado”, comentó Alfredo Jalife.

Leer más: Hay que expropiar empresas en paraísos fiscales: Alfredo Jalife

Finalmente, también reconoció que al ser México un país con una economía pequeña, poco podía hacer individualmente para acabar los paraísos fiscales, pues al estar estos controlados en su mayoría por Estados Unidos e Inglaterra, se podría causar como respuesta una devaluación del peso.