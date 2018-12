Propone Función Pública bajar sueldos a privados

México.- En comparecencia en el Senado, la Secretaria de la Función Pública, Eréndira Sandoval, consideró que los salarios del sector privado deberían ajustarse a la austeridad del Gobierno federal.

"No tenemos por qué brincar desde el Estado, los funcionarios, los senadores, los jueces y los Magistrados, a llegar a los salarios del mercado. Más bien los salarios del mercado, los honorarios y los ingresos del mercado, tendrían que ajustarse a una nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos.

Justos en todo sentido, no mediocres, no mermados, no reducidos, pero justos y que entonces caminemos juntos para que, tanto los recursos públicos se entreguen al desarrollo y las ganancias privadas también se entreguen a las inversiones, dijo la Secretaria.