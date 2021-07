Propone Lilly Téllez que cárteles de la droga sean considerados como terroristas

México.- La senadora panista Lilly Téllez planteó reformas al Código Penal Federal para que los cárteles del narcotráfico que utilicen las violencia y ocasionen temor, alarma o terror, sean considerados como practicantes de delito de terrorismo.

En el documento presentado en la Gaceta del Senado de la República, la legisladora del blanquiazul expuso que, en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han suscitado 24 masacres en las que han perdido la vida decenas de personas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Téllez dio a conocer que había formalizado su petición para que se realizarán reformas al Código Penal mexicano para que aquellos grupos que comercialicen narcóticos y, a su vez, se valgan de la violencia, se establezca que con sus acciones incurren el ilícitos de terrorismo, para lo cual propone enmendar los artículos 139 y 148 Bis del CPF.

Leer más: Oposición en el Congreso pide el cuello de Hugo López-Gatell

Por su parte, acompañando el anuncio de su propuesta legislativa, la senadora sonorense sentenció que el titular del Poder Ejecutivo Federal debe "abrazar a la Constitución, no al crimen", esto después de las declaraciones que hiciera el máximo mandatario sobre los cárteles que asedian a los pobladores de Aguililla, Michoacán.

En este sentido, Lilly Téllez advirtió que ni los consejos ni los sermones ni el "café diario" con el gabinete de Seguridad no han dado resultados frente al incremento de crímenes violentos en la república mexicana en lo que va del sexenio de López Obrador.

Leer más: Andrés Manuel López Obrador solo quiere evadir sus responsabilidades: Iglesia Católica

Asimismo, pidió al máximo mandatario que no se excuse bajo la libertad y soberanía mexicana, pues aseguró que estos son narrativas vacías mientras él se encuentre "postrado ante la delincuencia".

AMLO no desea que criminales mueran

El día de ayer, durante su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sentenció que, "aunque se burlen", el continuará con su estrategia de "abrazos y no balazos", puesto que sostuvo que él no es igual que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, pues no es partidario del "mátalos en caliente", sino que, aunque sean delincuentes desea que no pierdan la vida.