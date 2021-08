Propone Morena reforma que otorgue libertad anticipada a reos en casos especiales

México.- La fracción de Morena en la Cámara de Diputados ha propuesto una reforma al Código Penal Federal que permita la libertad anticipada a reos en casos especiales, con la intención de dar solución al problema de sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Los reclusos que se verían beneficiados con la reforma son los no sentenciados del fuero federal con más de diez años en prisión que no hayan cometido delitos graves; adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves, así como personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas, e internos que hayas sufrido tortura.

Fue el diputado morenista, Alejandro Viedma, quien presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa orientada a atender las diversas problemáticas de legalidad y respeto a los derechos humanos al interior del sistema judicial penal y carcelario.

“Es imperante reflexionar sobre las circunstancias que se dan en los reclusorios del país, dado que el crecimiento de la población penitenciaria se ha concentrado en el sector de las personas en prisión preventiva sin condena en los últimos años”, señaló Viedma.

Dicho proyecto de reformas plantea que, una vez cumplidos los requisitos, la autoridad competente contaría con un plazo no mayor a 30 días hábiles para conceder la libertad preparatoria o informar el resultado del trámite al imputado.

De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en marzo pasado se reportaba una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios, es decir 60 por ciento del total.

Viedma advirtió que, en las 32 entidades federativas del país, los detenidos reportan algún tipo de tortura y van del 60 hasta el 85 por ciento.

“Esto debilita la confiabilidad del sistema penal mexicano, ya que la tortura o malos tratos están asociadas con confesiones involuntarias y testimonios forzados”, indicó el diputado de Morena.