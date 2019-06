Propone PRI represalia comercial para EU

Ciudad de México.- La dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, recomendó al Gobierno mexicano desarrollar un paquete de represalias comerciales retaliatorias que muestren a Estados Unidos la disposición de México de defender sus intereses en caso necesario.

En un comunicado y a nombre del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la ex Canciller advirtió que cerrar filas es necesario, pero no suficiente ante la amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos mexicanos.

"(El PRI) propone que el Gobierno mexicano desarrolle un paquete de represalias comerciales retaliatorias que muestren, en caso necesario, la disposición de México de defender sus intereses", indicó.

Ruiz Massieu señaló que el Gobierno no debe hacer concesiones que vulneren la posición de México como un país que no criminaliza la migración.

"Cerrar filas es necesario, pero no suficiente. El Gobierno mexicano no debe hacer concesiones que vulneren nuestra posición histórica como país que promueve la migración segura, ordenada y regular, que no criminaliza la migración no documentada, ni formula su política migratoria al margen de su soberanía", sostuvo.

Ante ello, la lideresa del tricolor demandó a las autoridades mexicanas transparentar la estrategia para enfrentar la amenaza de Trump.

La priista aseguró que su partido respalda al Gobierno mexicano en la negociación con Estados Unidos. No obstante, agregó, este apoyo no puede ser incondicional.

"(El PRI) exige transparencia por parte del Gobierno mexicano sobre la estrategia integral que se está planteando para resolver esta crisis con dos vertientes distintas: la comercial y la migratoria.

"No se deben abdicar los parámetros históricos que siempre han regido la relación bilateral. México nunca ha permitido que en las negociaciones se mezclen agendas diferenciadas: el tema comercial, el migratorio, la cooperación en seguridad y defensa, deben tratarse de forma separada si lo que se busca es encontrar una solución", consideró.

Ruiz Massieu dijo que los ciudadanos deben conocer las líneas de acción que seguirá la red consular mexicana para proteger a los migrantes y consolidar alianzas con actores que permitan fortalecer el cabildeo a favor de México desde lo local y no solo desde Washington.