Proponen crear becas para hijos de víctimas mortales de Covid-19 en México

Sinaloa.- La creación de un presupuesto destinado para la implementación de becas dirigidas a los hijos de las víctimas fatales del Covid-19, es la propuesta del diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) Carlos Castaños.

El legislador explicó a EL DEBATE que lo que se busca es brindar un apoyo económico a los jóvenes y niños menores a los 18 años que hayan perdido a sus padres por contagio de coronavirus, esto con el fin de que no se encuentren desamparados.

La propuesta será entregada ante el congreso de la Unión mediante una iniciativa de ley, la cuál se espera sea aceptada y votada en el pleno por tratar de un tema tan sensible como lo son las múltiples muertes que a dejado la pandemia en México.

Entorno al recurso económico requerido, Castaños dijo que dentro del planteamiento se expone la ejecución de recursos que actualmente están siendo utilizados en obra pública que no es de suma importancia, como lo son los grandes proyectos del gobierno federal que no han parado, esto para otorgar el apoyo a un padrón mayor al que se contempla en las cifras de muertes por covid-19 oficiales, ya que muchos decesos no están cuantificados y han dejado a hijos sin el apoyo de sus padres por fallecimiento.