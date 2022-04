Proponen diputados del PAN incrementar permiso por paternidad de 5 a 15 días laborales

La propuesta también establece que, en caso de fallecer la madre de el o los infantes en los 45 días posteriores al nacimiento de los mismos, el permiso de no laborar con goce de sueldo, podrá aumentar hasta 30 días laborales.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.