Proponen diputados del PRI celebrar convenio entre Quirino Ordaz y 8 viudas de policías

Culiacán.- El punto de acuerdo de la diputada del PRI, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, que propone autorizar al gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel que celebre convenio con ocho viudas de policías, fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, según lo ordenado por la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio Valdez.

De acuerdo con la propuesta, estas ocho mujeres dependían económicamente de agentes de corporación policial estatal, y a la fecha de sus fallecimientos no tenían derecho a la pensión por muerte en términos de la Ley vigente.

Con la celebración de convenios la propuesta es que las viudas de policías puedan gozar de una pensión por muerte equivalente al 40 por ciento del sueldo básico que hubiese percibidio el elemento policial al momento de su fallecimiento.

Propone Morena solución definitiva a viudas

Durante la discusión del punto de acuerdo, Graciela Domínguez Nava reconoció que el tema debe sumar a todas las fuerzas políticas y poner en el centro del interés los derechos de las viudas de policías, asumiendo el caso como un asunto de deuda que se ha tenido por parte del Gobierno del Estado.

Criticó que desde 2009, cuando se empezó a legislar en la materia se ha buscado regatear los derechos de los policías y sus familias.

En lugar de proponer puntos de acuerdo, dijo Domínguez Nava, se debe buscar una solución definitiva con una ley que deje de lado interpretaciones a modo, y recordó que en tal sentido ya hay una iniciativa presentada.

Además, señaló que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos hay una partida etiquetada de 10 millones de pesos para la homologación de pensiones de 28 viudas de policías activos, homologación de dos viudas de policías pensionados y de 10 viudas de policías y una pensión por orfandad.

La legisladora aclaró que esta postura no implica estar en contra de la propuesta planteada, debido que el Gobierno del Estado no requiere de un punto de acuerdo que le autorice, cuando en todo caso el planteamiento debe decir que se le exhorta, porque no está cumpliendo con la citada ley de Ingresos.

Cuestiona PAN convenio

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez cuestionó el punto de acuerdo porque se autoriza al titular de Ejecutivo a que cumpla lo que tiene que cumplir, y observó por qué celebrar convenios sólo con ocho mujeres. También señaló por qué limitar la pensión a un 40 por ciento.

Villalobos Seáñez puntualizó que el Ejecutivo estatal no ocupa de autorización del Poder

Legislativo para suscribir convenios con viudas de policías, ya que puede hacerlo con las que alcance el presupuesto.

De igual manera cuestionó que en el punto de acuerdo se exhorte a los mismos diputados a legislar.

El diputado Horacio Lora Oliva, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, señaló que hay una Ley de Ingresos y Presupuestos en donde hay una partida asignada a viudas de policías, de la que resaltó que a la fecha no se ha ejercido.

Cuestionó también que se proponga autorizar al Ejecutivo estatal a que ejerza la partida señalada a favor de viudas de policías, cuando es su obligación hacerlo.

El diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, defendió la propuesta de su compañera Elva Margarita Valenzuela Inzunza, exponiendo que el punto de acuerdo se presentaba con el mejor ánimo de atender una demanda que le presentaron directamente las viudas de policías.

Son mujeres, dijo, que han estado batallando y batallando para obtener la pensión.

Después de la discusión, procedió la votación, donde por mayoría el punto de acuerdo no fue considerado de urgente y obvia resolución y tampoco aprobado. La presidenta de la Mesa Directiva Roxana Rubio Valdez, lo turnó a la Comisión de Seguridad Pública.