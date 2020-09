Proponen extinguir al Indep, hasta los diamantes fueron robados de bóvedas

Ciudad de México.- Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) solicita exinguir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), debido a que ha sido saqueado con descaro y desde adentro, que hasta mutilaron y robaron los diamantes de las joyas resguardadas.

El diputado Luis Mendoza Acevedo aseguró que la renuncia de Jaime Cárdenas como director del Indep va más allá de un simple trámite burocrático, habla del fracaso de este organismo para lograr su objetivo de ayudar a poblaciones pobres.

No dudar de la bondad del Presidente, pero con una denuncia encima en manos de la Fiscalía federal, desde enero, por el robo y mutilación de joyas, así como indicios de alteración de bóvedas para extraer diamantes valiosos, habla del desorden que ha tenido incluso, bajo el nombre de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, externó le legislador.

Por ello, declaró que analizan la posibilidad de presentar una iniciativa para derogar al Indep, con reformas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Agregó que “todo le sale mal a la Cuarta Transformación: no juntan las firmas para enjuiciar a los expresidentes, no logran cubrir la venta universal de cachitos para la fallida rifa del avión presidencial y ahora no pueden cuidar ni vender correctamente los bienes del crimen”.