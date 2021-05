Propuestas de candidatos a la gubernatura de Nuevo León en temas de seguridad

Monterrey.- En la tarde de este domingo se celebró el debate entre los siete candidatos a la gubernatura de Nuevo León, donde se abordaron temas de interés social, como: Seguridad, movilidad, medio ambiente, economía y el tema del Covid-19

En el rubro de seguridad y justicia, los aspirantes expusieron las estrategias que van a implementar para garantizar la seguridad de los habitantes de Nuevo León, en caso de ganar las elecciones de este 6 de junio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La candidata del Partido Encuentro Social a la gubernatura de Nuevo León, Carolina María de la Garza Guerra, propone mejorar los salarios de la Fuerza Civil y la Policía Municipal, además de fortalecer ambas corporaciones, para mejorar la seguridad del estado.

"Los policías necesitan ganar esos sueldos que se merecen y también tener becas para sus hijos. Si ellos sienten tranquilidad de que estaba bien su vida, su casa, su hogar, ellos pueden salir con más confianza a enfrentar a combatir el crimen organizado", declaró.

La candidata del PES también anunció su intención de adquirir tecnologías que permitan garantizar la seguridad en la entidad.

"Un gobierno digital en donde tendremos la mejor tecnología no habrá cámaras apagadas que van a ser las avenidas en las calles en todos los lugares públicos y sobre todo y muy importante también esa cultura de la prevención que me gobierno tiene que implementar para nada más frenar al crimen organizado, sino que ya no exista prevenirlo y combatirlo", indicó.

Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que para reforzar la seguridad en el estado se debe de fortalecer cuatro ejes centrales: "el primero es la policía; el segundo, es el ataque frontal con inteligencia a sus cuentas bancarias; el tercero, las tecnologías; y el cuarto con la procuración de justicia”.

En este último aspecto, García señaló que en la actualidad existen roces entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad estatal. Por ello, aseguró que se debe de fortalecer la cooperación entre ambas dependencias para hacer frente a los grupos criminales.

Respecto a la situación actual, el senador con licencia reconoció que los delitos cometidos en casa aumentaron en un 300 por ciento durante la contingencia sanitaria. Sin embargo, resaltó su trabajo para castigar los delitos cometidos en contra de menores de edad.

“Para Nuevo León una buena noticia, el jueves pasado, el Senado sacó una iniciativa de un servidor para que los delitos contra los menores de edad, entre ellos violencia familiar, violaciones, incesto, sean imprescriptibles que nunca más el tiempo juegue a favor del delincuente. Vamos con penas más duras", aseguró.

En cambio, la candidata de Redes Sociales Progresistas, Daney Siller Tristán, arremetió contra el Gobierno federal durante su participación y aseguró que no se va a permitir que “negocie con ningún cartel".

"En mi gobierno no voy a permitir que negocien otras personas que sí tienen jurisdicción con el estado, como es la delincuencia organizada, como son los de los secuestros y los de las drogas aquí en Nuevo León no hay cabida para eso”, expuso.

La candidata de RSP también propuso gestionar salas audio en todos los municipios de Nuevo León ara que la justicia sea expedita.

"Al gobierno le está costando mucho mantener a los delincuentes en los reclusorios. Me da coraje saber que nos sale más caro mantener a un delincuente que lo que gana un obrero para sacar adelante a su familia", explicó.

Daney Siller aseguró que como sobreviviente de la violencia, su trabajo es combatirla.

“Soy una sobreviviente de cualquier tipo de violencia que puede haber sufrido una mujer y les digo ahorita que hablan de feminicidios, pero no de la mujer que muere en vida por violencia física, psicológica, patrimonial, laboral, sexual y eso es de preocuparse”, aseveró

La candidata de la Coalición Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores, propuso fortalecer la Fuerza Civil por las ventajas que tienen para combatir la inseguridad en Nuevo León.

"Fuerza Civil fue creada aquí bajo el liderazgo del Ejército, de la Marina, y con una aportación del empresariado de Nuevo León para poder erradicar la colusión del crimen organizado con cada una de las autoridades", expuso.

En cuestión de corrupción, otros de los males asociados a la inseguridad, la abanderada de Morena aseguró que el día de mañana presentará su propuesta de crear contraloría ciudadana y exhortó a sus pares a sumarse en esta iniciativa.

"Ya hubo un ejercicio ciudadano donde se hizo una iniciativa y desgraciadamente el congreso local coludido con partidos políticos, decidieron utilizar a los ciudadanos y no permitir que se castiguen los funcionarios que hubieran cometido algún delito”, mencionó la candidata.

Clara Luz Flores, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Nueva Alianza, Verde Economista de México y PT

Al ser cuestionado sobre temas de seguridad, el candidato del partido Fuerza México, Emilio Jacques Rivera, propuso incrementar el número de policías en el estado de Nuevo León para combatir la inseguridad.

"En mi gobierno cero corrupciones, y no rotundo a la impunidad que debemos de hacer es hablar el mismo idioma entre el primero segundo y tercer nivel de gobierno el idioma de los cielos como dijera Cervantes, aquí en Nuevo León tenemos escasos 9 mil efectivos, y el normal estándar internacional dice que debemos de tener tres policías por cada mil ciudadanos, nos faltan más, nos faltan muchos".

En cambio, el candidato del PRI y PRD, Adrián de la Garza Santos, aseguró que de llegar a la gubernatura de Nuevo León trabajará en los ejes principales de seguridad, finanzas sanas, economía y justicia social.

En el primer rublo, el candidato recordó que fue presidente de la mesa de seguridad del estado cuando se creó Fuerza Civil, que en su momento se consideró como “una de las mejores policías de México”

"Tenemos que hacer un trabajo muy contundente para poder volver a establecer la cantidad de elementos que tenía Fuerza Civil que fue considerada una de las mejores policías de México, pero me voy a fijar en lo cualitativo más que en lo cuantitativo”.

Respecto al combate a la violencia contra la mujer, el candidato del PRI-PRD propuso fortalecer el entorno de la mujer, crear programa de apoyo social Tarjeta Rosa y dar acompañamiento a quien lo necesite.

“Partiría de una base muy importante, tenemos que fortalecer a la mujer dentro de nuestro entorno social. Hay muchas acciones que se pueden hacer para el fortalecimiento de la mujer. Una de ellas, la emprendí como presidente municipal de Monterrey y la voy a repetir como gobernador, se le llamó Tarjeta Regia, que es un programa de acompañamiento a la mujer”.

En su participación, en candidato del PAN, Fernando Larrazabal, aseguró que en su administración se endurecerán las sanciones contra las personas que ejerzan violencia dentro del entorno familiar. Explicó que de casa 20 mil 500 delitos solo el 2 por ciento se castiga.

Debemos fortalecer las leyes para que cualquier persona que violente a una mujer sea sancionada", dijo.

El abanderado del blanquiazul aseveró que la estrategia de seguridad no debe de ser improvisada y anunció su intención en adquirir mejores tecnologías para fortalecer este rublo.