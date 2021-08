Propuestas del regreso a clases en México dejan interrogantes pendientes

México.- El regreso a clases presenciales ya no será como lo anunció hace algunas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las condiciones reales de los contagios por SARS-CoV-2, así como las políticas educativas en cada estado, han abierto el panorama para que los padres de familia y los maestros tomen la decisión de regresar, ya sea en esquemas híbridos o a distancia completamente. Sin embargo, tomar esta decisión tampoco parece sencillo.

Debate entrevistó en vivo a la doctora Belinda Cázares Gómez, presidenta ejecutiva del Colegio Médico de México; Ramón Antonio González García-Conde, doctor en biología molecular y experto en virología, y a Carlos Ornelas, especialista en políticas de educación. Cuestionaron las verdaderas condiciones de las escuelas en el país, la vacunación de los maestros, la falta de pruebas de detección de covid-19 para quienes sí regresen, así como los recursos que el Gobierno debe otorgar para que el retorno sí sea seguro y no desate mayores contagios.

¿Qué tomar en cuenta?

Durante la transmisión en vivo por el Facebook de Debate, la doctora Belinda Cázares Gómez, presidenta ejecutiva del Colegio Médico de México, señaló que, considerando que el 80 por ciento del contagio es por vía área, son necesarios varios instrumentos de protección o de precaución a tomar en cuenta.

En este caso, destacó que es importante que los contagios comunitarios estén a la baja y que los docentes estén vacunados en su totalidad. Sin embargo, señaló que en enero/febrero de este año se comenzó a aplicar la vacuna CanSino de una sola dosis a los profesores a nivel nacional, pero por cuestiones de investigación seria, ahora se sabe que la vacuna CanSino solo está protegiendo de 6 a 8 meses, y en ese tiempo empieza a reducir su efectividad, lo cual quiere decir que, si los profesores fueron vacunados en febrero, para ahorita deberían tener una revacunación que podría darles la seguridad de que están protegidos de un contagio para ellos mismos, pero también estarían siendo una seguridad para los niños, según explicó la especialista.

Cázares Gómez dijo que el siguiente parámetro que se debe de tener en cuenta es saber si las escuelas están teniendo las condiciones necesarias para recibir a los niños, por ejemplo, espacios ventilados, que la estructura del lugar donde estén tengan la suficiente distancia (más o menos un metro y medio uno de otro), que tengan gel antibacterial, que sean sanitizados todos los días los salones de clases.

“¿Esas condiciones las tiene la mayoría de las escuelas a nivel nacional, al menos públicas? Sí lo dudaría. Probablemente en las escuelas privadas pudiéramos tener un poco de seguridad en ese sentido; pero en las escuelas públicas, yo considero, que son la mayoría de nuestra población, no la tendrían”, lamentó.

Al abrir las escuelas y llevar a los niños, Belinda Cázares Gómez indicó que hay una mayor movilidad, por lo que esa misma situación puede provocar un mayor peligro de contagio.

Señaló que la decisión finalmente es de los padres de familia, pero teniendo la información correcta de cómo protegerlos.

Cuestionada sobre cuál es el panorama que podría esperarse en las escuelas ante los contagios y el comportamiento del virus, la especialista consideró que estas instalaciones se van a volver a cerrar. “La comunidad médica y yo consideramos que es muy importante el regreso a clases, por supuesto, pero teniendo todas las condiciones necesarias y al menos mínimas de requisitos para la seguridad de los niños”, apuntó.

Lograr una mayor seguridad

Ramón Antonio González García-Conde, doctor en biología molecular y experto en virología, destacó que durante el primer año de la pandemia tranquilizó mucho ver que los niños no eran tan afectados como el resto de la población, sin embargo, puntualizó que actualmente sí se ha visto un aumento en el número de casos en niños y jóvenes, particularmente por la variante delta. “

Es bien importante entender que desde el principio hubo y ha habido infecciones en niños y, en algunos casos, infecciones que resultan en enfermedades severas. Inclusive en muertes”, aclaró.

Pero ¿cómo se da el contagio desde las aulas? De acuerdo con el experto, si nos imaginamos que el virus se contagia desde pequeñas gotitas y aerosoles que se expulsan al hablar, al toser, al reír, inclusive un poco al respirar, se puede imaginar también una nube de aerosoles que se mantienen durante cierto tiempo suspendidos en el aire, por lo tanto, en un lugar cerrado como el salón de clases, el intercambio de esas gotitas y aerosoles cuando se respira y se habla, es muchísimo mayor que si las personas están a la intemperie, porque en a la intemperie el aire hace que se disipe esta nube.

En lugares cerrados, explicó que se comparte el aire que se respira. “Es una situación muy compleja porque todos quisiéramos que los niños vuelvan a las escuelas, que los niños puedan convivir con otros niños, sin embargo, el regreso hay que tomarlo con muchísimo cuidado y asegurarnos de que se mantiene la protección”, opinó.

González García-Conde puntualizó al respecto que, si los tiempos que se pasa en lugares cerrados son muy largos, entonces las probabilidades de las personas que estén respirando el mismo aire son más altas, aun con cubrebocas. Por esta razón, recomendó que las escuelas pasen un tiempo reducido en el salón para sus clases y que intenten ventilar mucho, que usen los patios y, si tienen algún jardín o campo, mejor.

Semáforos epidemiológicos

Con base en sus conocimientos, el doctor en biología molecular y experto en virología, coincidió al mencionar que una de las claves principales para que los padres de familia tomen la decisión de enviar a sus hijos a las escuelas es estar muy bien informados de cómo se registran los casos de manera local. Opinó que, si bien se están usando los semáforos epidemiológicos, estos no solamente están siendo decididos por cuestiones sanitarias, de salud, sino que están siendo decididos por una cuestión económica también.

“El semáforo, aunque útil para ir viendo este criterio, no es tan preciso, digamos. Mejor estar muy bien enterados de los datos que tiene la Secretaría de Salud local para ir viendo si están aumentando mucho los casos y si están disminuyendo y, en esa medida, ver qué tan riesgoso es mandar a un niño a la escuela”, recomendó.

Otra cosa importante, de acuerdo con González García-Conde, es participar y colaborar con la escuela misma, asegurarse de que las medidas que están tomando sean las más adecuadas y se lleven lo más cercano que se pueda para que haya la menor exposición para los niños.

Carlos Ornelas, especialista en políticas de educación, dijo que la escuela es una red de protección, particularmente para la gente de bajos recursos que no tiene tanto apoyo en sus casas, comunicación e internet. Sin embargo, dijo que está la otra parte, que es la tercera ola de contagios covid-19 y la variante delta, así como la falta de vacunación en menores y que en los protocolos no está hacer pruebas masivas y constantes, ni los costos de todo el proceso.

Carencias educativas

El experto en educación puntualizó que el decálogo que presentó el Gobierno federal se convirtió en novenario, al retirar la petición de carta compromiso de los padres de familia. “Es razonable. Si se lee el papel, está bien el agua, y donde no hay agua, gel sanitario; el cubrebocas, los filtro, el aseo previo, la participación, los Comités de Limpieza de Sanidad, le llaman Comités Participativos, todas estas cuestiones también. La cosa es cómo convencer a maestros y padres de familia que participen primeramente y, luego, cuánto nos va a costar. Es carísimo”.

Tan solo en México, abundó que ya se han hecho los cálculos para recomponer las escuelas, y el gasto se valúa en 50 mil millones de pesos. Carlos Ornelas dijo que hay más de 40 mil escuelas que no tienen agua, hay otras que sí tienen agua, pero no es potable, y otras que no sirve más que para los baños.

Ornelas, especialista en políticas de educación, dijo que el marco presentado por Sinaloa para el proceso de regreso a las aulas tiene la intención de que se trata de trabajar junto con padres y maestros. Pero señaló que no dice quién se va encargar de los comités y, sobre todo, la respuesta de las secciones sindicales, la 27 y la 53.

AMLO se echó para atrás

Carlos Ornelas, especialista en políticas de educación, señaló en entrevista para Debate que el impacto puede ser fatal en muchos casos si no se toman las precauciones. Con base en su experiencia, señaló que en las escuelas con menos recursos hay más riesgo, pero, además, son los que sí van a ir. Añadió que este sector es el que ha sido más desfavorecido.

“La brecha de desigualdad creció, por eso la Unicef dice que sufren más, y creo que tienen razón en el estudio que hicieron, estando en casa, sobre todo estos segmentos pobres, que estando en las escuelas, pero no son escuelas de Dinamarca, donde los pobres no son tan pobres, donde están limpias, donde los padres y maestros se preocupan mucho”, lanzó.

Ante esto, dijo que el regreso ya no va a ser llueve, truene y relampaguee, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador. “Finalmente no lo reconoce, pero el presidente reculó y dijo que es voluntario”.

Por lo tanto, cada escuela va a decidir y eso tiene ciertas ventajas, según dijo, ya que en una escuela donde no hay nada, entonces va a estar muy difícil que vayan los niños.

Para entender...

¿Ya salimos de la tercera ola?

Belinda Cázares Gómez, presidenta ejecutiva del Colegio Médico de México, fue enfática al señalar que no, que, incluso, va comenzando. Destacó que la tercera ola está en su mayor apogeo, y los estadistas, los que se dedican a los parámetros matemáticos de cómo se ha manifestado este virus, hablan de que en nuestro país del 22 al 24 de agosto era el pico máximo de la ola, el problema es que este pico máximo se quede en una meseta arriba.

Indicó que se ha estudiado que para que se logre una reducción de los contagios deben pasar más o menos tres meses, pero en tres meses se inician las características de la etapa invernal, donde aparecen las infecciones por influenza, entonces esto ayuda mucha más a que pudiera haber mayores contagios.

“Entonces, creo que debemos de ser muy respetuosos de este comportamiento y poder tener esta sensibilidad para poder proteger a la niñez, a los niños que están yendo a la escuela”, puntualizó.

El Dato

Recursos

Para el programa La Escuela es Nuestra presupuestaron 12 mil 500 millones de pesos, pero se le recortaron 250 millones, destacó Carlos Ornelas.