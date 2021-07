¿Protección del de arriba? Aprueba Congreso período "extra", pero sin desafueros de Huerta y Toledo

México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló un período extraordinario de sesiones, pero dejó fuera del dictamen los desafueros de los diputados federales Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra un menor de edad; y de Mauricio Toledo, señalado por enriquecimiento ilícito.

Los legisladores aprobaron ir al extra para ratificar los nombramientos de los designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino y Rogelio Ramírez de la O, respectivamente. También se votará la prorroga a la reforma de la ley de outsourcing.

En sesión de la Permanente, se logró que con 29 votos a favor se aprobara el dictamen para convocar a las Cámara de Diputados y al Senado a discutir diversos temas, rechazando la propuesta de la senadora panista de incluir en las sesión de mañana los dictámenes sobre los juicios de procedencia contra el morenista, el petista y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Leer más: El INE preguntará lo que la SCJN ordenó: Lorenzo Córdova sobre consulta popular

A la postura de Morena sobre no avalar la inclusión de los desafueros de Huerta y Toledo por no haberse añadido también el del fiscal de Morelos, únicamente el de los diputados, aunado a que no se contemplaba la confirmación de Ramírez de la O en Hacienda, se unieron los legisladores del PRI, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES) y Movimiento Ciudadano (MC).

Aunque, la discusión no estuvo exenta de oprobios y descalificaciones entre blanquiazules y morenistas, el grupo parlamentario guinda terminó por imponer su postura de rechazar sumar al período extraordinario del Legislativo la discusión sobre el despojo de inmunidad procesal a los actores políticos señalados por diferentes delitos.

Leer más: "Para transformar a México tenemos que terminar con la impunidad": Morena sobre juicio a ex presidentes

El diputado de Morena, Rubén Cayetano, presentó, junto con su bancada, una iniciativa para poner sobre la mesa de discusión y votar los desafueros de Saúl Huerta, Mauricio Toledo y Uriel Carmona en un segundo período extra de sesiones. Se contempla que este segundo período se pueda realizar el 11 de agosto.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez, quien no estuvo presente en la sesión de hoy por asuntos personales, negó que ella haya cambiado la propuesta para que solo se discutieran los juicios de procedencia del morenista y el petista, dejando de lado al fiscal de Morelos.