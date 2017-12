Protesta activista transgénero en evento de AMLO

México.- La integrante de la comunidad transgénero en Hidalgo, Diana Bayardo Marroquín, se manifestó en un evento de precampaña, Andrés Manuel López Obrador, que realizó hoy en esta localidad hidalguense.

En medio del mitin, quien fuera la primera candidata trans del país en 2012, sacó una pancarta con la imagen de López Obrador con la leyenda: "basta de usar a la comunidad LGBTTTI. Exigimos tus propuestas y acciones reales a favor de nuestra comunidad".

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), detuvo su discurso y pidió a Bayardo que se subiera al estrado con la bandera de la diversidad sexual. Ahí, con la bandera en mano, la representante trans pidió a López Obrador que fueran congruentes con la comunidad LGBTTTI y se les incluyera.

Ambos se tomaron de las manos y la levantaron en símbolo de victoria, mientras el tabasqueño reiteró su compromiso con la diversidad sexual.

Foto: El Universal

En su segundo día de gira por Hidalgo, López Obrador recorrerá las localidades de Apan, Acaxochitlán y Cuautepec de Hinojosa.

PIDE AMLO A PERIODISTAS PROTESTAR POR ASESINATOS

El pasado 20 de diciembre el precandidato de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los periodistas a protestar por los asesinatos en el gremio.

En entrevista a medios, dijo que hoy se enteró que asesinaron a otro periodista en la entidad cuando iba a recoger a su hijo a la escuela en Acayucán, por lo que pidió a los reporteros que protesten y "que no los someta el gobernador (de Veracruz) Miguel Ángel Yunes, debe de haber una prensa libre e independiente".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo El Universal.

“Yunes era más perverso que Duarte, Yunes además de corrupto es de malas entrañas, por eso Veracruz está hecho un desastre, ahora hay más violencia que cuando estaba Duarte”, expresó.

Criticó que el mandatario veracruzano prometió que en seis meses se resolvería el problema de la inseguridad en Veracruz y "está peor la situación, por si fuese poco quiere dejar a su hijo de gobernador, Yunes es un dictadorzuelo”.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo El Universal.

“Es lamentable que un estado como Veracruz con un pueblo tan bueno, tan trabajador, tenga a un gobernador que es un sátrapa, una vergüenza, lo tengo que decir, porque yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega”, señaló.

La declaración de Gálvez que podría contradecir a AMLO

La delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, asegura que Víctor Hugo Romo, quien busca volver a ser jefe delegacional en la demarcación ahora por Morena, es “la corrupción”, lo que contradice a Andrés Manuel López Obrador cuando dice que su gobierno será honesto.

De acuerdo con la panista, cuando Víctor Hugo Romo gobernó por el PRD la Miguel Hidalgo, otorgó muchos permisos irregulares a cambio de dinero y adquirió muchas deudas inmobiliarias que ella ha tenido que solventar sin poderlas liquidar.

Xóchitl Gálvez. Foto: El Universal

“Es la corrupción y lo digo con hechos, no lo estoy inventando”, sostuvo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Y agregó “de qué se trata cuando el señor Obrador dice que la mafia del poder, que cuando él llegue va a ser honesto su gobierno, es absolutamente falso. El tema de la corrupción inmobiliaria en la Miguel Hidalgo alcanzó niveles de escándalo”.

La delegada afirmó que en tiene registro de una red de corrupción inmobiliaria en la demarcación.

Gálvez señala que Víctor Hugo Romo tendrá que comparecer ante la Procuraduría capitalina por las denuncias sobre el quebranto al erario público por tres obras.

Víctor Hugo Romo. Foto: El Universal

“Yo sí quiero esperar es que el señor sea citado, ya llegamos al nivel de que ya están todos los dictámenes de las contralorías y la denuncias penales. Que no se haga el víctima si tiene que comparecer ante la Procuraduría General de la República o la Procuraduría de Justicia del DF”, agregó.

“Le dije (Claudia Sheinbaum) que era lamentable la fotografía donde estaba con Víctor Hugo Romo. Yo en política muchas veces he tenido que no seguir adelante, porque no estoy dispuesta a aceptar cosas con personajes que son corruptos y una como mujer tiene que decir con éste no voy”, refirió sobre la relación de la aspirante a gobernar la CDMX por Morena.

Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el ex delegado y ahora el coordinador de Morena para gobernar la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dijo que es víctima de una campaña en su contra emprendida por Xóchitl Gálvez.

“Pregunté a la Contraloría de la Ciudad de México si existía un expediente abierto de parte de Víctor Hugo Romo y me contestó que no existe ningún expediente abierto, ningún procedimiento y ninguna investigación abierta”, señaló.

Con Información de: El Universal