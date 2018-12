Protestan a las afueras de Suprema Corte contra magistrados

México.- Decenas de ciudadanos inconformes por los altos sueldos que los jueces y magistrados perciben se dieron cita la mañana de este jueves a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para elevar consignas.

En días pasados los magistrados de la Suprema Corte rechazaron la propuesta de Andrés Manuel López Obrador establecida en la Ley de Salarios que dicta a que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República.

En punto de las 13:00 horas (Hora Centro), el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá al informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrado Luis María Aguilar Morales.

El cual se realizará en la sede de dicha instancia, ubicada en José María Pino Suárez No.2, Centro Histórico y a donde han llegado manifestantes en contra de que mantengan sus sueldos y no acaten la iniciativa del presidente que de acuerdo con la constitución, nadie puede ganar más que el presidente.

Por la mañana AMLO dijo que su asistencia a la Suprema Corte será por "gusto y convicción".

"Si no fuese por gusto no iría, voy porque no existe ningún problema con el Poder Judicial, hay diferencias, discrepancias normales, somos líderes autónomos, independientes, hay que acostumbrarnos a eso", dijo.

Manifestación en contra de magistrados. Foto: David Ortega/EL DEBATE

Ayer EL DEBATE publicó que el Ejecutivo Federal impugnó la suspensión concedida por el Ministro Alberto Pérez Dayán que prohíbe a la Cámara de Diputados utilizar la nueva Ley Federal de Remuneraciones para fijar los salarios que los servidores públicos recibirán en 2019, informó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.