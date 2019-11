Protestan contra Bonilla frente AMLO

México.- Dos mujeres de Baja California protestaron frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la intención del Gobernador Jaime Bonilla de extender su mandato.

Al final de la inauguración de la ofrenda del Zócalo, cuando el Mandatario repartía abrazos y selfis entre una valla de gente que se había formado hasta la entrada de Palacio Nacional, dos mujeres con lonas intentaron abordarlo, pero fueron detenidas por integrantes de la Ayudantía, quienes además forcejearon por las mantas.

"¡Así no Bonilla! El proceso concluyó, son dos años", decía la manta que traía la profesora Alma Araceli Piña, mientras que la de su compañera, la enfermera Cecilia Herrera Muñoz, era en contra de la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.

Baja California sigue en la lucha, Presidente. Necesitamos que Baja California se dé cuenta, que es un Congreso coludido, vendido, no hay división de poderes en Baja California, antes de llegar ya los tenía a su servicio

Gritó Herrera Muñoz, y casi tocó a López Obrador, quien sólo sonreía y respondía: "Sí, sí, sí", pero sin detenerse para que ellas le expusieran el caso.

Al Presidente le pedimos que el dé las instrucciones para que su Consejería Jurídica presente la acción de constitucionalidad, es lo único que puede garantizar que se trabaje en democracia

Dijo Herrera Muñoz en entrevista.

López Obrador apenas se detuvo pasando la puerta principal y, junto a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, posó para las últimas fotos.

Las manifestantes explicaron que llegaron ayer desde Baja California y que entregaron por escrito su solicitud contra Bonilla.

Un seguidor de López Obrador les reprochó su protesta. "Ustedes vienen a hacer borlote, qué tanto son tres años", les dijo y otros gritaban "¡Presidente! ¡Presidente!", pero ellas reviraron que sólo cumplían con lo que ha pedido el Mandatario federal.

No, señor, nosotros apoyamos el Presidente, apoyamos el proyecto de Nación, por eso es que estamos aquí porque Bonilla está trastocando la cuarta transformación, Bonilla tiene negocios con el agua, en Baja California Morena es 'Moreprian'

Contestó Herrera Muñoz.

Las mujeres justificaron que hasta ahora López Obrador no haya condenado más fuerte las intenciones de Bonilla, pues está muy ocupado.

"No puede el solo hacerlo todo, necesita estas herramientas, si nosotros no salimos a decirle lo que está mal, él no se va a enterar, queremos un cambio en nuestra Nación; sabemos que esta oportunidad que tenemos con él como Presidente es la que México debe aprovechar, como mexicanos estamos aquí no para denostar, nunca sería mi intención denostar al Presidente", aseguró la enfermera.

En el Zócalo también se encontraba el profesor Jesús Gumaro Villacoba Flores, pidiendo con una pancarta justicia para los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,desaparecidos desde 2014.

A las autoridades les exijo justicia, que no sean como anteriores gobiernos priistas y panistas, tienen una gran responsabilidad del actual Presidente y mi demanda es hacia el Estado, el Presidente es una parte del Estado

Señaló.

Cuando López Obrador se tomaba fotos con las 120 catrinas que le hicieron valla del Palacio hasta el centro del Zócalo, Gumaro Villacoba gritaba "¡Justicia!", pero un seguidor del Presidente intentaba acallarlo. "Hoy no se debe de protestar, hoy no", le dijo.