Protestan en Palacio Nacional por despidos en SAT

México.- Un grupo de ex trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se manifestó esta mañana afuera de Palacio Nacional, en protesta por los despidos masivos tras el cambio de Administración federal.

La manifestación, en la que participaron unas 100 personas, se realizó entre las 7:00 y las 8:30 horas aproximadamente, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba su tradicional conferencia de prensa matutina.

AMLO, confiamos en ti y nos traicionaste, se leía en una pancarta.

Foto: Reforma

Manuel, nosotros te apoyamos para la Presidencia y tú ahora nos pagas quitándonos nuestro empleo, rezaba otra.

Una comisión de 10 trabajadores inconformes fue recibida por el área de atención ciudadana de la Presidencia, tras lo cual se disolvió la manifestación.

Fuentes consultadas indicaron que durante la reunión les pidieron no abandonar sus centros de trabajo, ya que se revisará su situación laboral.

Lucero Robles Guzmán, ex empleada del SAT, contó que el 19 de diciembre su jefe le pidió la renuncia, a lo cual se negó, y la respuesta de su superior fue que le iniciaría un procedimiento administrativo.

"Yo me negué, le dije que no me despidiera. Que me diera la oportunidad, llevo dos meses de embarazo y aún así no le importó, me despidieron, ya no me permiten el acceso a las instalaciones", agregó la mujer, quien ganaba 11 mil pesos al mes.

Así fue la protesta de empleados del SAT en Palacio Nacional https://t.co/Es6LDPowlW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 24 de diciembre de 2018

Yo me he entregado al SAT, salgo muy tarde, cuento con una licenciatura y dos maestrías y sin enlace, no soy ni jefa de departamento.

En la conferencia, López Obrador fue cuestionado sobre esta y otras protestas por los despidos en el SAT, y reiteró que se va revisar el tema para evitar injusticias, ya que se busca hacer ajustes en los altos puestos.

"Algunos trabajadores de confianza han dejado de laborar en el gobierno, vamos a revisar esta decisión que se ha tomado por un mandamiento en el sentido de que debemos de evitar duplicidades y ajustar el número de funcionarios públicos de confianza", expuso.

"Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15, 20 años laborando y que además gana muy poco".