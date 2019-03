Protestan por despidos en Prospera afuera de Palacio Nacional

Ciudad de México.- Empleados de Prospera se manifiestan afuera de Palacio Nacional mientras el presidente brindaba su conferencia matutina de hoy 1 de marzo por el despido de personal. La veintena de inconformes se ubican sobre la Calle de Moneda, y afirman que debido a la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar el programa, su trabajo está en el limbo. Los manifestantes son de diversos estados, y portan batas blancas con el logotipo de Prospera.

"Nos están despidiendo con el argumento de que el programa ya no será el mismo, pero lo que exigimos es que nos reubiquen, no que nos dejen sin trabajo. "El Presidente no se cansa de decir que los empleados de 'abajo' conservaran su empleo, pero en los hechos están arrasando con todos. Este Gobierno está generando un desempleo", afirmó Luciana Domínguez, una de las inconformes.