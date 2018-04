AMLO: No voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enojar

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, rechazó este lunes el reto lanzado por su contrincante del PRI, José Antonio Meade.

Esta mañana, el abanderado del tricolor publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para pedir al tabasqueño y al aspirante presidencial del PAN, Ricardo Anaya, un debate sobre su situación patrimonial e inmobiliaria.

Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma

Cuestionado al respecto, el ex Jefe de Gobierno capitalino advirtió que seguirá el consejo de sus asesores y no caerá en ninguna provocación.

De una vez les digo que no voy a caer en ninguna provocación, no le voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar.

"Mis asesores de los pueblos de México están recomendando que yo no me enoje, que yo no conteste a ninguna provocación".

El aspirante pidió a sus contrincantes ahorrarse el esfuerzo, ya que no responderá a ninguno de sus planteamientos.

José Antonio Meade. Foto Agencia Reforma

"Miren así, amor y paz. No voy a polemizar, no voy a testerear, no voy a caer en ninguna provocación", aseveró mientras mostraba su mano con la señal de amor y paz.

López Obrador fue entrevistado durante su gira por Nuevo León.

Meade ha calificado al morenista como un "fantasma fiscal", ya que se desconoce el origen de sus ingresos y gastos durante los últimos 20 años.