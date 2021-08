Próxima Legislatura del Congreso debe priorizar reforma para renovar al TEPJF e INE: Delgado

México.- El presidente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que para la próxima Legislatura del Congreso de la Unión debe ser prioridad avalar una reforma electoral que renueve por completo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Adelantó que en las enmiendas que se hagan en materia electoral serán eliminadas las "cuotas partidistas y los amiguismos".

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Delgado Carrillo reiteró que lo que la ciudadanía mexicana merece son consejeros electorales y magistrados "honestos, íntegros y parciales" y que no tengan vínculos con administraciones federales pasadas.

En este sentido, señaló que con la reforma electoral impulsada por Morena y por el presidente Andrés Manuel López Obrador se acabará con las prácticas de "complicidades, corrupción y pago de favores" que hay entre los magistrados y las diferentes fuerzas políticas.

Sostuvo que lo elemental será que los encargados de velar por los procesos electorales no deban favores a los partidos políticos, además de poner por delante el trabajar para consolidar una verdadera democracia en México.

El ex diputado federal denunció que los legisladores del PRI y del PAN le regalaron a los actuales magistrado del Tribunal Electoral la prolongación de su mandato en el máximo órgano electoral, motivo por el que estos, acusó, benefician "intereses particulares" a la vez que perjudican a la democracia.

De nueva cuenta, Mario Delgado enfatizó que los diputados y senadores de Morena continuarán promoviendo reformas para renovar por completo a las autoridades electorales con las que cuenta la república mexicana.

Cabe recordar que durante esta misma semana, el presidente López Obrador, como lo ha venido haciendo desde hace meses, urgió al Poder Legislativo a llevar a cabo una enmienda electoral para expulsar a todos los magistrados del TEPJF y a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Leer más: "Solo...mi peluquero me toma el pelo", afirma AMLO en FOTO

Aunque aclaró que no se trata de una venganza, a pesar de que la semana pasada recordó los casos de los ex candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, López Obrador enfatizó que se necesita el cambio en estos órganos autónomos porque "no son demócratas".