Pucheta vuelve a disculparse con los periodistas

Mazatlán.- El presidente municipal, Fernando Pucheta volvió a disculparse ante los medios de comunicación por el trato injusto que pudieran sentir haber recibido por su parte.

"Mi reconocimiento y mi respeto para todos los medios de comunicación y su función; si en alguna ocasión he tenido que pedir disculpas, se los pido nuevamente".

Durante sesión de cabildo el regidor panista Enrique Calderón Lizalde lamentó que por parte de la administración de Fernando Pucheta Sánchez se esté coartando la libertad de expresión a los medios de comunicación.

Y es que el medio de comunicación Reacción Informativa declaró que por parte de una radiofusora que tiene convenio con el ayuntamiento se le pidió no criticar al alcalde, de hacer caso omiso la transmisión les sería cortada.

Pucheta Sánchez se deslindó de acusaciones y aseguro que por parte de su gobierno existe el respeto a los medios de comunicación.

La regidora petista Guadalupe Valle recordó que el alcalde ha minimizado el trabajo de los reporteros señalando que ganan "tres pesos" inlcuso a insultado a otros.

Cabe mencionar que en lo que va del año la transmisión del programa se ha suspendido tres veces.

Esta no es la primera vez que Pucheta Sánchez se disculpa ante los reresentantes de medios de comunicación.

A principios de julio de este año, medios de comunicación de Mazatlán exigieron al alcalde Fernando Pucheta Sánchez respeto al trabajo que realizan como profesionales, pues los últimos eventos el munícipe se ha dedicado a ofender a los reporteros o reclamarles lo que escriben frente a decenas de ciudadanos.

"Le pido respeto para nuestro trabajo porque solamente hacemos", expresó una reportera de medio impreso encargada de cubrir el Ayuntamiento.

En respuesta, Pucheta Sánchez aseguró que el respeto siempre lo ha brindado.

Dijo:

"Quizá no compartimos la forma de respuesta pero yo de ninguna manera he agredido a nadie, mi forma de ser es como tal y si existe una situación de esa naturaleza antepongo una disculpa pero no pasa".