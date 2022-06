"Pueden ayudar": AMLO responde a jesuitas que acusan Estado fallido por asesinato de sacerdotes

Los académicos reprocharon que, como presidente electo, AMLO presentó un plan de pacificación con nueve medidas de prevención y construcción de la paz, el cual no ha dado resultados, pues se limitó a la creación de la Guardia Nacional. "Hoy tenemos que decir: esa estrategia fracasó", acusó el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón

" Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido , y tiene muchos años que desgraciadamente en México el territorio, las colonias, los barrios, los pueblos están siendo controlados por algún cártel y el Estado está ausente", lamentó el rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón, Juan Luis Hernández.

Los miembros de la orden religiosa advirtieron que el gobierno mexicano no ha logrado tener un control del territorio y existe un abandono hacia la sociedad, donde impera la " ley del más fuerte " y la "ley de la selva".

"Hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, ¿con quiénes?", insistió AMLO sobre "El Chueco".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.