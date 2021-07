Pueden venir, pero sin robar: AMLO promueve la inversión de empresas españolas en México

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a las empresas privadas de España para que inviertan en México, con la condición de no venir a robar haciéndose de licitaciones con las autoridades mexicanas.

AMLO aseguró que México está abierto para inversión extranjera, especialmente a la proveniente de España, pero advirtió que no se permitirá que las empresas saqueen los recursos del país, haciendo referencia a las prácticas de los sexenios pasados y las empresas de energías del país europeo.

"Se pueden seguir haciendo negocios en México. México sigue estando abierto a la inversión extranjera y a la inversión de España, negocios lícitos que no se hagan al amparo del poder público, que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción”, mencionó el mandatario en su conferencia matutina.

Andrés Manuel fue cuestionado sobre lo que se tiene que hacer para que las relaciones entre España y México generen certidumbre a las empresas de ese país que quieran venir a invertir en tierra ameriana.

Pues lo que se tiene que hacer es que hay una nueva realidad en México y que ya no se permite robar, eso es todo", sentenció.

Empresas españolas en México

AMLO recordó que empresas energéticas y constructoras españolas en los Gobiernos anteriores "recibían contratos jugosísimos para ellos y muy malos para la Hacienda mexicana".

"En el período neoliberal se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaron a saquear y a robar. Claro con el apoyo de las autoridades mexicanas", dijo.

El mandatario, quien dijo que "ya no se permiten estas conductas", explicó sin embargo que tiene "buena relación" con la banca española afincada en México y aseguró que su país "sigue abierto a la inversión extranjera y a la de España", su segundo socio comercial después de Estados Unidos.

Con información de EFE.