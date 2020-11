Pugnan diputados por modificaciones al presupuesto de egresos 2021 para el bien de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de la diferencia de posturas sobre el presupuesto de egresos del 2021 a raíz de formar parte de diferentes partidos políticos, los legisladores de Sinaloa, le apuestan a la posibilidad de modificar el proyecto de presupuesto en beneficio de las condiciones presupuestales y de programas sociales y económicos para Sinaloa.

Tal concordancia se dio al realizarse una mesa de análisis con los diputados federales por Sinaloa, Olegaria Carrazco de Morena, Erika Sánchez del PRI, Carlos Castaños del PAN y Fernando García del PT en la cual, se expresaron críticas y puntos de vista sobre el panorama económico y financiero para México y Sinaloa ante el venidero 2021.

Incrementos en educación y salud, fue de las propuestas acertadas por el Presidente de la República pero, los recortes a seguridad y a los programas de los sectores productivos como agricultura, pesca y ganadería, sin duda, fueron las propuestas que fueron mayormente criticadas y cuestionadas por los legisladores sinaloenses.

“Presupuesto y dinero hay”, afirmaron los legisladores del PRI y PAN, postura que fue cuestionada por izquierdista, al asegurar que, la disponibilidad de recursos se limitó y redujeron a consecuencia de la pandemia de covid-19 y por ello, extendieron la invitación a pugnar por la mejora presupuestal de Sinaloa sobre todo en los programas de los sectores económicos.

La morenista, Olegaria Carrazco, resaltó en su intervención que, la asignación presupuestal en materia de salud resulta importante con un monto mayor a los 688 mil millones de pesos y mismo caso sucede con el tema educativo al que se destinaron más de 800 mil millones. El sector social, también fue resaltado por la legisladora con la repartición de los programas sociales, sin embargo, esta postura fue cuestionada por la legisladora priista, al afirmar que la población no está recibiendo los apoyos que, el gobierno federal presume entregar.

“Si han llegado los recursos, infinidad de personas se ha incorporado y que en su vida jamás les había llegado un apoyo”, respondió la legisladora morenista ante la crítica.

Por su parte, el panista, Carlos Castaños, reiteró que, en el presupuesto el PAN sigue viendo un presupuesto que le apuesta a “obras faraónicas”, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, olvidándose de las necesidades indispensables de las familias, como es asegurar su ingreso básico vital. Comentó que, las microempresas en uno de los entes económicos más golpeados y desmerito la propuesta de incremento del 9 por ciento para el sector salud y propuso incrementarlo hasta un 40 por ciento.

“Hay dinero, lo que no hay es una distribución eficiente del gasto, para el gobierno no ha sido prioridad la estabilidad de las familias mexicanas, a los sinaloense no nos da absolutamente nada, esto una brújula desorientada”, dijo.

Enfocado en el sector educativo, el legislador del PT, Fernando García, resaltó la importancia de que se invierta en el programa de escuela de tiempo completo pero también que se les pagara a los maestros que laboran sobre este programa. Resaltó que, en temas de agricultura y ganadería, se ha garantizado la estabilidad económica a los productores agrícolas, aun cuando se ha dado la desaparición de la Financiera Nacional, se ha dado certidumbre con el cumplimiento del pago el precio del maíz a través el programa de comercialización y la compensación que se les da por venta de tonelada.

“Entre más invirtamos en educación es mejor, es mejor invertir en educación que en armas y presencia de elementos”, dijo al referirse a los recortes de Fortseg, el fondo que se destina a apoyar a los municipios en fortalecimiento de su seguridad.

Misma postura sobre la educación fue apoyada por Erika Sánchez, pero en materia de agricultura reprobó que, al igual que otros años no se apostó por la entrega de apoyos a los productores. Dijo que, desde hace dos años la estrategia presupuestal de la federación ha fallado, pues ha dispersado recursos al ámbito social sin garantizar el incremento de los ingresos.

Comentó que, se destinó en la propuesta el presidente un menos 20 por ciento de recursos para los módulos de riesgo, los fideicomisos desaparecieron y ACERCA también, menos 10 por ciento en Conapesca, en el ganado tenemos menos 20 por ciento en la cuestión de inocuidad y sanidad.

“¿Que es positivo para Sinaloa? 600 millones al presa Picachos y más de mil a la Santa Maria, hay estados que no tienen este tipo de inversiones, hay que pugnar por modificar el presupuesto y le vaya mejor a Sinaloa”, concluyó.