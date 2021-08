Que AMLO no confíe en el TEPJF es su asunto, el problema es que no confiamos en él: Diego Fernández

México.- El abogado Diego Fernández de Cevallos, conocido como el Jefe Diego, criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que este último asegurara que no confía en los magistrados el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicando que el órgano electoral estaba podrido.

En su cuenta de Twitter el Jefe Diego habló del “tartufo” pseudónimo que ha puesto al presidente Andrés Manuel, indicando que el hecho de no confiar en el TEPJF era su problema como mandatario.

Sin embargo, Fernández de Cevallos aseguró que el verdadero problema era que cada día menos mexicanos creían en AMLO por corrupto y mentiroso.

“Tartufo declaró: "ya no le tengo confianza al Tribunal Federal Electoral”. Ese problema es suyo; lo grave es que cada día más mexicanos no tenemos confianza en él, por corrupto, inepto, locuaz y mentiroso”, escribió Cevallos.

AMLO pide renovación

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este martes en una renovación por completo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pese a las recientes renuncias en este polémico ente.

Un periodista cuestionó al mandatario de México si el nombramiento como presidente interino del magistrado Felipe Fuentes tras la renuncia de los dos que se disputaban el cargo, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez, es suficiente para zanjar la crisis en el Tribunal Electoral.

"No, porque no está bien el tribunal. No han demostrado actuar con rectitud y a mí me decepcionaron y tengo pruebas", dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Recordó que este tribunal apoyó la cancelación de las candidaturas de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a gobernador estatal en Michoacán y Guerrero, actuando "bajo consigna" y "no como jueces", porque ahí hubo "mano negra".

Leer más: No me corresponde saber si es falso o no: AMLO por tweet de Rodríguez Mondragón

"Ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación porque la democracia debe de estar en manos de gente incorruptible", remarcó.