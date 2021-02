Que EEUU pare armas, nosotros drogas.- SRE

CDMX.- El Gobierno de México pidió a Estados Unidos que, si quiere que se frene el tráfico de drogas hacia su territorio, también deberá actuar de manera activa contra el mercado negro de armas de fuego que se trafican hacia nuestro País.

"Que ellos paren las armas hacia México y nosotros hacemos lo conducente para parar las drogas hacia EU, ambos (delitos) se complementan, no podemos abordar uno sin el otro", expresó Fabián Medina Hernández, Jefe de la Oficina de la Cancillería en México.

El funcionario federal expuso que, al igual que México, EU debe llevar a cabo medidas intrusivas y no intrusivas en la revisión de quienes ingresan a territorio mexicano para detectar armas, sus partes y componentes.

Medina participó en el foro "Tráfico de armas de Estados Unidos hacia México: Diagnóstico y propuestas", organizado por el Consulado de México en San Diego, California, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de California en San Diego, el instituto Center for American Progress y el programa Stop US Arms to Mexico.

El papel de las aduanas en México es central", refirió el funcionario federal.

"Tenemos en la propuesta al Presidente Biden, y sus colaboradores de seguridad, que en las aduanas tiene que haber revisiones intrusivas y no intrusivas, cruzan demasiados coches por la frontera, es imposible hacer revisión manual en ambos sentidos", describió.

"¿Qué requerimos (en México)? Tecnología, escáners, rayos equis, gamma, ultravioleta, binomios caninos, para hacer frente al tráfico hormiga de drogas y armas entre México y EU, así como el intercambio de información entre agencias, y detectar grandes compradores y lavado de dinero", añadió.

Pero, EU también debe hacer revisiones en su territorio", precisó.

"El tema de las aduanas es fundamental, no sólo en México, sino también en EU", sostuvo, "también tiene que implementar, a la hora del cruce de EU a México, medidas no intrusivas y algunas intrusivas, para detectar armas, partes y sus componentes".

Aclaró que México no seguirá trabajando bajo la Iniciativa Mérida, pues ésta fue rebasada y se debe reorientar y reinventar la relación con EU.

"La Iniciativa Mérida está absolutamente rebasada, no sólo porque el Gobierno de México no necesita una cooperación de esa naturaleza, sino porque el informe bicameral que se presentó a EU, el 3 de diciembre, señala que hay que reorientar y reinventar la cooperación México EU", enfatizó.

Frontera porosa

La frontera entre México y EU es muy porosa, expuso Fabián Medina.

"En un análisis llegamos a la conclusión de que el 70 por ciento de las armas que se introducen ilícitamente proviene de EU, que concentra a 46 productores de armas pequeñas, ligeras y medianas, del mundo entero", expresó el Jefe de la Cancillería.

Tan sólo en el 2018, ejemplificó Medina, en Estados Unidos se vendieron 13.1 millones de armas, un 2.2 por ciento de esa cantidad llegó a México de manera lícita.

"(Además) de forma ilícita cada año cruzan entre 250 mil y 280 mil armas de fuego a México. En los últimos 10 años suman entre 2.5 y 3 millones de armas de fuego en manos de civiles", abundó.

La violencia le cuesta a México 1.53 por ciento del PIB, es decir, casi 300 mil millones de pesos, y el 70 por ciento de los homicidios son de jóvenes entre 15 y 44 años de edad.

Se están muriendo nuestros jóvenes, los están matando", subrayó.