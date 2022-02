"¡Qué barbaridad, presidente!": Carmen Aristegui responde a AMLO por criticarla otra vez en La Mañanera

México.- La periodista Carmen Aristegui respondió al presidente AMLO tras criticarla nuevamente en La Mañanera de este 22 de febrero de 2022, por lo que ella declaró que México "no merece ser envenenado" y las palabras del mandatario son una "barbaridad".

Durante su programa radiofónico Aristegui Noticias de este martes, Carmen Aristegui consideró "lamentable" que el presidente Andrés Manuel López Obrador recurra a utilizar medios y periodistas para poner a la población en contra suya, por lo que consideró que México ya tiene "mucho veneno histórico" y no merece más tensiones de esta índole.

"Este país no merece ser envenenado, ya de por sí tenemos mucho veneno histórico, un veneno que queda ahí con los muchísimos agravios que existen en este país de todo tipo y deliberadamente seguir enconando a la población y en este caso utilizar a algunos medios y a algunos periodistas, en este caso, me incluye en su lista el presidente de la República con este propósito, es francamente lamentable", respondió Aristegui a AMLO.

La reconocida periodista reiteró que ella no está "a favor ni en contra" del presidente de México, sino que su propósito es "informar y tener las perspectivas más amplias posibles, y ya cada quien tendrá una opinión" sobre los temas abordados.

Aristegui calificó como una "barbaridad" las declaraciones de AMLO de este 22 de febrero, donde el mandatario afirmó que la periodista está en contra suya, lo que significa que está en contra de millones de mexicanos que apoyan su "movimiento transformador", una postura que consideró debe ser analizada al tratarse del titular del Ejecutivo contra la prensa.

"Fíjese nada más lo que dice el presidente: que él no tendría problema si yo estuviera en contra del presidente, cosa que no es correcta, pero el tema es que él forma parte de millones de mexicanos, casi casi como diciendo 'puede estar en contra mía, pero en realidad está en contra de millones de mexicanos'. ¡Qué barbaridad, presidente, qué manera de plantear las cosas!", declaró.

La periodista mexicana pidió a AMLO que "no se equivoque" al señalar que ella está contra la 4T y pertenece al bloque conservador. Incluso se pronunció a favor de una "transformación profunda" en México, aunque advirtió que para eso se requiere de un presidente que "esté a la altura" del desafío.

"Está usted muy equivocado presidente, estoy a favor totalmente de lo que esta sociedad ha logrado con batallas de muchos y de muchas a lo largo de la historia. No se equivoque presidente, su mandato es clarísimo, su responsabilidad es enorme, ojalá esté a la altura de este desafío", reviró.

¿Qué dijo AMLO sobre Aristegui?

La respuesta de Carmen Aristegui a AMLO se da luego de que el mandatario arremetió de nuevo contra ella en La Mañanera de este 22 de febrero.

El presidente López Obrador aprovechó para enviar un mensaje a la periodista y afirmar que sí está en contra suya y de su gobierno.

Expresó que no tendría ningún problema con que Aristegui esté en su contra, al tiempo que lanzó la advertencia de que eso implicaría estar contra millones de mexicanos que apoyan su "movimiento transformador".

"Decirle a Carmen Aristegui que no es cierto que ella no está a favor ni en contra mía, no es cierto; está en contra mía, para hablar claro, y no habría ningún problema que estuviese en contra mía si yo no formara parte de un movimiento de millones de mexicanos que queremos llevar a cabo una transformación en el país", aseveró.

"Ahora sí que no es conmigo, es con un movimiento transformador, si ella no cree en eso es otra cosa, pero nosotros sí creemos en eso y luchamos por eso y defendemos esa causa", declaró AMLO sobre Carmen Aristegui.

El mandatario incluso señaló que Aristegui no es distinta a Carlos Loret de Mola, por lo que llamó a la población a no dejarse engañar por periodistas "corruptos".

"Por eso cuando dicen que son distintos Carmen y Loret, yo digo: quién sabe, políticamente hablando (..) creen que son independientes, que no pertenecen a ningún partido, ¿cómo no? Pertenecen al bloque conservador", concluyó AMLO acusando a la periodista.