¡Qué bueno! Celebra AMLO que Sergio Gutiérrez desistiera en la demanda penal contra el INE

México.- AMLO celebró que se desistiera de la demanda penal contra los consejeros del INE, pues afirma que de esta forma se garantiza la libertad de tener posturas opuestas en la democracia.

En la conferencia Mañanera del 29 de diciembre del 2021, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador celebró que el diputado Sergio Gutiérrez de la Cámara de Diputados, desistiera en su demanda penal contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral.

“Qué buena la actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que presenta una denuncia porque él considera que es un delito lo que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o lo considera excesivo, y dice "me retracto" o o ya no continuó con la denuncia, no sé qué procedimiento utilizó”, declaró AMLO sobre la demanda penal contra consejeros del INE.

Cabe señalar que seis consejeros del Instituto Nacional Electoral habían votado a favor de suspender temporalmente la revocación de mandato, hecho que viola la Constitución de México.

En respuesta a ello, el líder de la Cámara de Diputados decidió no solo hablar y actuó, por lo que interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República por violación a la Constitución que ejercieron los seis consejeros del INE que suspendieron temporalmente la revocación de mandato.

A un día de que se diera a conocer la demanda penal contra los consejeros del INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo contra la resolución del Instituto Nacional Electoral, de forma que les ordenó continuar con la revocación de mandato, adhiriéndose al presupuesto que ya poseen, pues esto último había sido el motivo por el cual decidieron suspender la revocación.

“Qué bien que lo hizo, porque primero no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores, que andan buscando por todos lados como convertirse en paladines de la libertad”, explicó AMLO sobre las buenas prácticas democráticas.

Por su parte, los consejeros del INE comenzaron una campaña en redes sociales para exigir que no se les demande penalmente, además de que declararon que harán caso a las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de continuar con la revocación de mandato.

Consejeros del INE que suspendieron la revocación de mandato

Lorenzo Córdova Vianello Ciro Murayama Rendón Dania Paola Ravel Cuevas Beatriz Claudia Zavala Pérez Jaime Rivera Velázquez José Roberto Ruiz Saldaña

Finalmente es importante destacar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró el día 28 de diciembre del 2021, que no quería que se penalizara el error que cometieron los consejeros del INE.