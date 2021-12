Qué bueno es tener a alguien que sí sabe leer: Brozo se burla de Ana García Vilchis

México.- El payaso Brozo se burló de Ana García Vilchis por "no saber leer" debido a sus constantes equivocaciones al presentar la sección del "Quién es quién en las mentiras" en las Mañaneras de AMLO.

En un breve momento del último capítulo de su programa "TeneBrozo" en Latinus, Brozo, interpretado por el actor Víctor Trujillo, hizo una alusión a la manera de leer de Ana García Vilchis mientras presentaba a los ganadores de los premios "Los Gansos de Oro", como burla hacia integrantes y acciones de la 4T.

Al abrir el sobre que contenía la "obra ganadora del año", el comediante se lo mostró a dos mujeres que lo acompañaban como edecanes, resaltando que "es muy bueno tener a compañeras que saben leer".

"Qué bueno es tener compañeras que saben leer, es lo mejor que le puede pasar a uno que anda protagonizando cosas, y es muy bueno tener a compañeras que saben leer", dijo entre risas.

No es la primera vez que Brozo se burla de los constantes errores de García Vilchis al leer en las Mañaneras de AMLO. La experiodista se volvió objeto de burlas en redes sociales luego de que el presidente López Obrador dijo que no sabe leer, pero no miente, al defenderla del expresidente Felipe Calderón, que la acusó de propagar "Fake News".

"No sabrá leer, pero no es mentirosa", dijo AMLO en la Mañanera del 8 de diciembre de 2021 para "elogiar" la honestidad de la funcionaria.

Fiel a su estilo, Víctor Trujillo compartió un gif en Twitter mofándose de las declaraciones de AMLO al aceptar que Ana García Vilchis no sabe leer. El comediante que da vida a Brozo citó las palabras del mandatario y compartió la posible reacción que tuvieron todas las personas al escucharlo: un ataque de risa.

En cuanto a Calderón, en el comentario que hizo a AMLO "defender" a García Vilchis el expresidente criticaba un supuesto montaje del viaje en tren del presidente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pidiendo que los videos sean retomados en la Mañanera por "la señorita esa que no sabe leer", en alusión a García Vilchis.