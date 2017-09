¿Qué cambiaría EPN si pudiera regresar el tiempo?

Ciudad de México.- "Lo que cambiaría de las acciones que he hecho en mi gobierno es simplemente la visita de Donald Trump que exactamente hace un año México tuvo, y eso es porque no se llevo de la mejor manera", fue como respondió el presidente de México, Enrique Peña Nieto en una entrevista que fue realizada por Adolfo Cano, fundador y Director de Desarrollo de Negocios de Cultura Colectiva, y Jorge del Villar, fundador y Director de Mercadotecnia.

Misma que además de haber realizado esa pregunta, el mandatario Federal detalló que haría después de su gobierno y si se atrevería a fumar mariguana o no, asi como calificar a distintos personajes con el escalafón de like, súper like o no like.

Enrique Peña Nieto. Foto: AFP

La entrevista dura poco más de 20 minutos, pero vale la pena leer hasta el final; en ella Peña Nieto aseguró que en el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapan desaparecidos el gobierno mexicano se unió par ayudar y apoyar.

"En el momento pude haber sido mucho más solidario".

¿Cómo es ser presidente?

"Yo he buscado ser como soy, ser presidente es una responsabilidad seria, con un compromiso por México, mi experiencia der ser presidente es una tarea difícil, algo que te exige una entrega total".

"El ser presidente te lleva a tomar decisiones necesarias, imporantes y que quizas a la gente no le gustan", respondió.

Enrique Peña Nieto. Foto: AFP

¿Siendo sinceros el gobierno sí espía a los ciudadanos?

Ante la interrogante el presidente de México respondió con seguridad, "el gobierno no espía a nadie, la inteligencia de seguridad se usa para combatir el crimen organizado, existen muchas personas que hackean cuentas y todo eso y eso no significa que el gobierno sea el que realiza esas acciones de espionaje"

¿Enrique Peña Nieto fumaría Mariguana?

"¿Qué haría después de mi mandato?, por ejemplo no estoy de acuerdo con la mariguana, quizás el tema de legalizarla puede ser algo que se ve venir, no se por decir algo que será a largo plazo, pero quizás hasta la fumo para no quedarme sin la experiencia", dijo entre risas.

Enrique Peña Nieto. Foto: AFP

Peña un presidente feliz

"Claro que soy feliz y eso porque la felicidad no es un objetivo a alcanzar, la felicidad es algo que está en ti, ante escenarios complejos y adversarios deber ver el lado bueno... soy muy feliz ver que el país esté avanzando".

"Como persona procuro siempre poner una buena cara, siempre trato de encontrarle el lado bueno a las cosas.

A su vez con una dinámica que ventiló el verdadero lado del presidente mexicano los entrevistadores lanzaron una serie de personajes para que Peña Nieto respondiera like, súper like y no like.

Enrique Peña Nieto. Foto: AFP

¿Andrés Manuel López Obrador?: "No like, no tengo contra la persona, su proyecto no me gusta, su proyecto implica un retroceso.

¿Felipe Calderón?: "Like porque tengo una gran respeto por lo ex presidente"

¿Claudia Sheinbaum?: "No like, no la conozco y no es de mi partido"

¿Elba Ester Gordillo?: "No like, porque en su momento fue alguien que se interpuso con interese particulares contra la educación"

¿Nicolás Maduro?: "No like", dijo acompañado con "espero no meterme en problemas diplomaticos"

¿Antonio Meade?: "El mi colaborador así que le doy like, si me vas a preguntar de mis colaboradores a todos les doy like", aseguro.

¿Osorio Chong?: "Like"

Julión Álvarez: "Like, no lo conozco pero me acompañó en una gira que tuve,es famoso pero no lo conozco mucho", finalizó.

La entrevista completa se encuentra disponible desde las 8 de la noche de este 1 de septiembre en la página de Facebook de Cultura Colectiva.

