¿Qué celebran? PAN arremete contra AMLO por cuarto aniversario del triunfo en elecciones

México.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, se fue contra el presidente AMLO y sus seguidores, cuestionando qué era lo que celebraran al cuarto año de haber ganado las elecciones presidenciales del 2018.

Marko Cortés indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador celebra el cuarto aniversario del proceso electoral de 2018, pero en el balance democrático, en política social, en materia económica, de salud y en seguridad, prevalece un claro retroceso que empobrece a la gente, que limita libertades y que cobra vidas de inocentes.

"Desde que ganó Morena en 2018 llevamos cuatro años de destrucción y de promesas incumplidas; se nos ofreció un México con crecimiento y menos violencia, pero lo que vemos es mayor desempleo e inseguridad. Se nos prometió el fin de la corrupción, pero hoy es evidente y burda en el círculo más cercano al presidente; la corrupción ya es el sello de Morena y su gobierno", añadió.

Cortés Mendoza señaló que, en estos cuatro años, el presidente López Obrador ha hecho del combate a la corrupción su principal instrumento de propaganda, pero en los hechos sus familiares, amigos y funcionarios públicos más cercanos están enlodados en la más completa impunidad, prometieron terminar con las adjudicaciones directas y no solo no las acabaron, las incrementaron para discrecionalmente asignar contratos y poderse beneficiar.

"A cuatro años de que ganó la presidente, solamente, como un dato relevante, tuvimos conocimiento de la casa gris en la que está involucrado su hijo José Ramón, su nuera y un contratista de Petróleos Mexicanos por la asignación millonaria de contratos, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación a satisfacción de los mexicanos, esto sin hablar de otros casos de corrupción de los hermanos del presidente y los funcionarios públicos, coludidos con proveedores amigos del régimen", destacó.

Al mismo tiempo, continuó, el presidente López Obrador ha generado una democracia a modo, en donde la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos son los principales obstáculos a destruir, como lo demuestra con su propuesta de reforma electoral, en la que pretende desaparecer al Instituto Nacional Electoral, buscando también controlar al árbitro electoral.

"Pero como el presidente sabe que en el Congreso de la Unión no podrá sacar adelante la reforma electoral, ya que se trata de una reforma constitucional que requiere de la votación de dos terceras partes de las y los diputados, y él no cuenta con ese número de votos en el Poder Legislativo Federal, ahora desde los congresos locales que domina morena seguirán buscando el desmantelamiento de las instituciones democráticas", precisó.

En materia de seguridad resulta muy alarmante el panorama que prevalece en el país, en donde el 71.1 por ciento de las mujeres y 60.4 por ciento de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad, siendo el mes de mayo pasado el mes más violento para México en 2022 con 2,472 homicidios, pero según el presidente de la República: "vamos bien".

En materia económica, indicó Cortés Mendoza, enfrentamos la peor inflación en los últimos 21 años, a la gente ya no le alcanza para nada, como quitaron el seguro popular a los adultos mayores ya no les alcanza el apoyo que reciben ni para comprar sus medicamentos, según el INEGI hoy México tiene 4 millones de más pobres que en el 2018, en este gobierno morenista todos los indicadores van a la baja, no hay crecimiento económico y se pierden empleos, es altamente probable que estemos a las puertas de una estanflación, situación que no se veía en México desde la década de 1980.