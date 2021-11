Qué culer# ser el compa que lo invitó a cenar: Chumel Torres se burla de Lozoya en la cárcel

La falta de cooperación del testigo protegido que entregaría al gobierno de López Obrador a altos funcionarios del sexenio de Peña Nieto, entre ellos Luis Videgaray y el propio expresidente, ha hecho pensar a la Fiscalía que Lozoya no tiene pruebas y simplemente ha estado aplazando la cárcel.

Y es que la acción de Lozoya de mostrarse al público cenando en un restaurante de lujo desató intensas críticas y cuestionamientos hacia la Fiscalía y el gobierno de México, aunado a que el exdirector de Pemex no ha presentado pruebas para sustentar sus denuncias contra más de 70 políticos por el caso Odebrecht aunque ha pasado más de un año.

" Qué culer# ser el compa que invitó a cenar a Lozoya y le dijo 'nombre güey no va pasar nada tú tranqui'", escribió el conductor de El Pulso de la República.

En tono de broma, el influencer lamentó la mala fortuna de Lozoya y se burló de quien lo habría invitado a cenar al lujoso Hunan en pleno sábado en la noche, asegurándole que no habría consecuencias.

Raúl Durán Periodista

