"Qué delicia todo": Chumel Torres se burla de AMLO por tener que felicitar a Eugenio Derbez por su Oscar

México.- El youtuber Chumel Torres se burló de AMLO por tener que felicitar a Eugenio Derbez tras la victoria de la película CODA en los Premios Oscar, luego del polémico episodio entre el presidente y el actor por su participación en la campaña contra el Tren Maya.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres calificó como una "delicia" la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador felicitando a Eugenio Derbez por la victoria del filme CODA, en el que participa, en la categoría de Mejor Película de los Oscar 2022.

"Mañana AMLO felicitando a Derbez. Qué delicia todo", escribió Chumel Torres sobre AMLO y Eugenio Derbez.

Previo a la gala de los Oscar, el influencer publicó otro tuit en el que imaginó la "horrible" situación en la que el presidente López Obrador se encontraría en caso de que Derbez se llevara un Oscar, pues el mandatario se vería en la obligación de felicitarlo tras haberlo criticado en La Mañanera por sus críticas contra el Tren Maya.

"¿Se imaginan qué horrible ser AMLO y si hoy Derbez se lleva un Oscar tener que felicitarlo después de haberlo criticado en la Mañanera?", planteó el youtuber previo a la ceremonia de los Oscar.

En otro tuit, Chumel se burló de AMLO por estar "enojado" con los artistas que participaron en el video contra el cambio de ruta del Tren Maya como parte de la campaña #SélvameDelTren, entre los que se encuentra Eugenio Derbez.

El conductor de El Pulso de la República aseveró que Enrique Peña Nieto "tenía más huevos" que AMLO, insinuando que el priista nunca se mostró así de molesto contra las celebridades que llegaron a criticar su gobierno.

"Literalmente el presidente está enojado con unos actores y músicos porque le hicieron un video. Hasta Peña tenía más huevos", comentó Chumel Torres sobre AMLO a manera de burla.

AMLO vs Eugenio Derbez

Cabe recordar que, desde La Mañanera, el presidente tildó de "pseudoambientalistas" a los famosos que participaron en el video, entre quienes figuran, además del propio Derbez, nombres como Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Barbar Mori, Arturo Islas, entre otros.

AMLO invitó a los famosos a que "se informen más y no se dejen sorprender" sobre las obras del Tren Maya, considerando que "fueron utilizados" para participar en el video.

"Estas personas, no quiero ser estricto ni radical, no quiero ofenderlos; no siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero, o porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen pensamiento conservador, les molesta", comentó AMLO.

El actor Eugenio Derbez no se quedó callado y respondió al presidente López Obrador asegurando que nadie le paga por hablar contra el Tren Maya, sino que lo hace "por amor a México".

"A estas alturas de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye cierto movimiento, cierto partido (...) Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente", aseveró el actor.