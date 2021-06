Qué dice su imagen, ropa y lenguaje corporal de Mario Zamora y Rubén Rocha

Sinaloa.- A través de imágenes, su ropa, su lenguaje corporal, los candidatos punteros rumbo a la elección a la gubernatura por Sinaloa, Mario Zamora del PRI, PAN y PRD, y Rubén Rocha Moya de Morena y PAS han tratado de llegar al electorado, sobre todo causando emociones que logren la empatía y finalmente el voto.

Para la especialista consultora en imagen pública, Emi Charles, con estos elementos, Mario Zamora buscaría demostrar que es todo lo contario a Rubén Rocha Moya en cuanto a su energía y disposición de trabajar en vanguardia, mientras que Rubén Rocha Moya, buscaría asemejarse al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y así empatizar con los seguidores del presidente.

Los punteros

Emi Charles, analizó las últimas imágenes de campaña de los candidatos a la gubernatura. Consideró que el juego Mario Zamora candidato del PRI, PAN, PRD es de cierta forma ganarle al candidato de Morena, y el candidato de Morena tiene mucha más edad, y además tiene pelo canoso en mayor cantidad.

“Creo que el tipo de imagen que está tratando de proyectar, es un poco como lo contrario de Rubén Rocha, es decir, yo soy más joven, tengo más energía y yo estoy con la gente, o por lo menos eso es lo que se intenta comunicar con la ropa, con los accesorios, en cómo vemos su piel, en general su imagen. Es un poco como la contraposición de Rocha,” destacó la especialista.

Al respecto, analizó que la imagen de Rocha Moya es de una persona mayor con experiencia, y entonces la estrategia de Mario Zamora es mostrar qué prefieren. Mario Zamora, comunica con su imagen lo moderno, lo dinámico y con el escapulario, habla de valores y valores religiosos, que para México es muy importante.

La asesora en imagen personal y corporativa, destacó que en conjunto, Rocha Moya, candidato de Morena y el Partido Sinaloense, proyecta experiencia, sabiduría, inteligencia, y eso se asocia a un candidato comprometido, que puede hacer bien el trabajo, etc. Analizó para EL DEBATE que se puede ver consciente o inconscientemente la talla de la ropa que usa el candidato, que en muchas ocasiones no es la correcta. “Sin embargo, esto también es muy poderoso porque el candidato es de Morena y el presidente que es de Morena, también lo hemos visto en que casi siempre usa ropa que no es de su talla. Entonces, votar por Rocha, consciente o inconscientemente es de una u otra forma votar por el presidente”, opinó.

Emociones

Emi Charles, que lanzó recientemente su libro El Guardarropa Ideal Del Ingeniero, destacó que en general, las personas toman decisiones más basadas por las emociones y por los sentimientos que por lo racional.

En temas de política, comentó que se tiende a votar por aquellos candidatos que caen bien sin importar qué tipo de propuestas están haciendo o qué han hecho en el pasado o cual ha sido su trayectoria. Lo anterior, comentó que hasta cierto punto ha sido secundario o por lo general en términos macros, la tendencia es que siempre gana la emoción.

Emi Charles experta consultora en imagen pública.

“No solamente de estos dos candidatos, en general hemos visto, en todos estos últimos meses, candidatos que hacen de todo, que cantan, bailan, se ponen trajes de súper héroes, y más precisamente para mandar ese mensaje de caerle bien a la gente y que la gente vote por ellos,” destacó.

No obstante consideró que eso no es bueno o malo, sino que entienden que así es la situación y se ajustan. Es parte de su estrategia.

Mario Zamora Gastélum

Imagen institucional

En este caso se muestra un mensaje mixto, por un lado una persona formal, que quiere enviar un mensaje de confianza, de trabajo, de profesionalismo, con el traje en color gris y una camisa azul claro. Pero por otro lado, al mismo tiempo se tienen las pulseras amarradas tejidas, entonces este tipo de elementos reduce mucho el nivel de formalidad y envía una mensaje de cercanía a la gente, hablar de tú a tú, que también es un elemento de juventud.

Lenguaje Corporal

El puño cerrado por un lado sí tiene que ver con fuerza, pero también puede ser un indicio de imposición. El hecho de que se le vea siempre muy peinado, muy con productos para fijar el pelo, habla de pulcritud. No obstante depende a quien le esté hablando, así como hay personas que desean ver candidatos pulcros bien peinados, bien arreglados, al mismo tiempo esto puede remitir un poco al pasado, es decir, como fue antes Peña Nieto.

Junto a los ciudadanos

Este tipo de ropa se ha vuelto casi el uniforme para los candidatos de casi cualquier partido y para casi cualquier evento público, lo cual no está mal porque este tipo de ropa comunica cercanía con la gente. En un evento así no se espera que el candidato use traje y corbata porque luce muy alejado de la gente, muy frio. Que la esposa lo acompañe, significa cercanía y apoyo.

Rubén Rocha Moya

Imagen institucional

Este tipo de imágenes son como un arma de doble filo, porque una persona que ve esto, dice qué bueno que le hable a mucha gente, pero a mí me da la espalda. Pero también al mismo tiempo, es un poco contradictorio, porque el hecho de ver tanta gente para los seres humanos es, si tanta gente le está haciendo caso, es por algo, entonces tal vez yo me debería de unir a esas personas, ”Este tipo de mensajes muy seguramente los evaluaron antes de publicarlos, con el público o el tipo de electorado que está buscando Rocha.

Lenguaje Corporal

El tipo de manejo de sus manos se ha visto con el ex presidente americano Donald Trump. Cuando se junta el índice y el pulgar con los otros dedos abiertos, también puede llegar a leerse como impositivo, como una persona que no está abierta a sugerencias. Pero es engañoso en esta imagen porque tiene las hojas en la mano. También utiliza anteojos, y vemos a personas con anteojos como más inteligentes que las que no tienen anteojos. No importa si esto es real o no es real, eso es independiente.

Junto a los ciudadanos

Al día de hoy ya no es solamente el puro candidato sino que también, las figuras que están alrededor son muy importantes. Si su hija lo acompaña, es una fórmula que funciona en general y en medios es algo bastante positivo. En esta imagen, quitando a una que otra persona, todos incluyendo el candidato traen cubrebocas, y esto comunica a una persona responsable que se cuida, pero que incluso cuida a los demás.