Qué diga de cuánto fue el moche: AMLO le responde al Jefe Diego

México.- "Que nos diga de cuanto fue el moche" fue la respuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Diego Fernández de Cevallos, en la conferencia Mañanera de este 13 de mayo.

El día 12 de mayo el Jefe Diego, como se le conoce también a Fernández de Cevallos, lanzó una carta contra AMLO, solicitando una cita en Palacio Nacional para que sostuviera las acusaciones que hizo en su contra.

La carta de Fernández de Cevallos fue publicada en la cuenta oficial de Twitter del político mexicano, y lo acusa de ser un difamador cobarde si no aceptaba generar la cita para la confrontación.

"Que aclare, que diga si es cierto o no que el fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox, que diga si es cierto o no que sin terminar el juicio llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso, que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos, que diga si es cierto o no que por esa devolución a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados, que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias, y que nos diga por último de cuánto fue el moche, cuanto ganó por ese asunto", respondió AMLO al Jefe Diego.

De manera cortante se negó a ofrecer más comentarios al respecto, señalando que tenía pruebas y que de ser necesario las mostraría para que se reconociera que dice la verdad.

Cabe señalar que desde que Diego Fernández de Cevallos se inició en las redes sociales, ha sido tema de conversación en múltiples conferencias Mañaneras, donde incluso se reprodujo un debate con más de 10 años de antigüedad entre AMLO y el Jefe Diego.

Es público y notorio que tenemos diferencias.

Explicór el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su relación con Diego Fernández de Cevallos, a quien en múltiples ocasiones ha acusado de pertenecer al grupo opositor del gobierno federal que encabeza.

Cabe señalar que la carta publicada por Diego Fernández de Cevallos es reacción a las declaraciones realizadas por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador del pasado 07 de mayo.

En aquella conferencia Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Diego Fernández de Cevallos había participado en un fraude fiscal que afectó las finanzas públicas de varios estados de la república mexicana.

Pues al ser abogado de Jugos del Valle logró conseguir un acuerdo con el Gobierno Federal que encabezaba Vicente Fox, para que se devolvieran impuestos a la empresa, y para lo cual se ordenó la reducción del presupuesto que la federación otorga a los estados.