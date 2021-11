Qué dijo AMLO sobre Carmen Aristegui y Proceso por el reportaje sobre sus hijos y Sembrando Vida

"Por eso los chocolates se llaman 'Rocío', que era mi esposa, la mamá de mis hijos, que falleció y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao (...) no tienen nada que ver con el programa Sembrando Vida", añadió.

"Y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento. No, ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra", comentó sobre la revista Proceso.

"Carmen Aristegui, pues escribe en Reforma y pertenece, pues, al grupo que apoya al bloque conservador. Entonces, nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación", acusó el titular del Ejecutivo.

" Hicieron toda una investigación mentirosa , sin fundamentos, para buscar mancharnos, con la máxima hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar que no es cierto lo que están planteando en su reportaje", aseveró el mandatario.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.